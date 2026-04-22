Казахстан планирует довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году

Об этом Глава государства заявил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Также планируется сократить выбросы крупных энергетических объектов почти на 35 процентов.

«Справедливый и равноправный энергетический переход является главным приоритетом. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме генерируемой в Казахстане электроэнергии, составляет более 7 процентов. Ожидается, что к 2030 году она превысит 15 процентов», - сказал Президент.

Оставаясь крупным производителем нефти и газа, Казахстан привержен целям в области устойчивой энергетики.

Как один из ведущих мировых экспортеров урана, обеспечивающий около 40 процентов мировых поставок, Казахстан также поддерживает развитие безуглеродной электроэнергетики.

В настоящее время в Казахстане разрабатывается проект строительства нашей первой атомной электростанции и одновременно модернизируются угольные электростанции с использованием технологий «чистого угля».