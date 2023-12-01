Казахстан хочет перенять опыт Японии в технологиях очистки водоемов

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов встретился с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВРИ 

Фото: пресс-служба МВРИ РК

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РК Джун Ямада подчеркнул, что японские компании, работающие в сфере водных технологий, хотят реализовывать в нашей стране проекты в области повторного использования воды. Посол выразил готовность посодействовать в налаживании контактов между МВРИ РК и японскими бизнесменами.

Нуржан Нуржигитов, в свою очередь, отметил, что министерство заинтересовано в японском опыте автоматизации и цифровизации водной отрасли, а также предложил совместно поработать над повышением квалификации казахстанских специалистов путем привлечения экспертов и ученых из Страны восходящего солнца.

Кроме того, министр сообщил, что Казахстан заинтересован в технологиях очистки водоемов, приведя в пример успешную очистку крупнейшего в Японии озера Бива. Нуржигитов предложил привлечь японских ученых-океанологов к работе с Научно-исследовательским институтом Каспийского моря.

 

 

 

 

 

#вода #Япония #экология #Нуржигитов #МВРИ

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