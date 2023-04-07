Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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В столице Азербайджана, городе Баку, открылось 19-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Цель встречи – расширение контактов между двумя странами через реализацию новых проектов дружественных государств.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Азербайджан – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. В 2022 году республики сохранили высокий уровень торгового взаимодействия, превысивший за этот период $461 млн. При этом к 2021 году рост товарооборота составил 39%, в том числе экспорт увеличился на 30,4% (с $287,9 до $375,3 млн), импорт – почти вдвое (с $44,4 до $86,6 млн).

В Казахстане действуют свыше 1 195 предприятий с участием азербайджанского капитала и 210 совместных предприятий. Объем азербайджанских инвестиций в экономику Казахстана составляет более $365 млн.

Приветствуя коллег на пленарном заседании, Серик Жумангарин поблагодарил азербайджанских партнеров за теплый прием и подчеркнул, что вектор взаимодействия между странами определяется Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве и Комплексной программой развития сотрудничества на 2022-2026 годы, подписанными в августе 2022 года в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

«Сегодня мы прорабатываем поставки 110 видов казахстанских несырьевых товаров на сумму свыше $304 млн на рынки Азербайджана. Это продукты металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительных товаров. Мы на постоянной основе отслеживаем их динамику и видим неплохой рост по некоторым группам. Увеличение экспорта в Азербайджан обеспечено в том числе за счет поставок грузовых и грузопассажирских судов и паромов, рельсов и другой готовой продукции», – сообщил Серик Жумангарин.

Говоря о позитивной динамике товарооборота, С. Жумангарин отметил, что помимо уже ставших традиционными статьями экспорта-импорта с Азербайджаном сейчас отмечается поэтапное увеличение доли казахстанской обработанной продукции в структуре товарооборота.

«Сегодня Азербайджан и Казахстан являются инициаторами и активными участниками многих региональных, а также крупных транснациональных проектов. Нас связывают крепкие братские отношения, имеющие глубокие исторические корни, скрепленные многолетним и успешным опытом сотрудничества. Благодаря политической воле президентов наших стран – Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева – отношения между нашими странами успешно развиваются. И неслучайно в рамках визита президента Республики Казахстан в августе прошлого года в Азербайджан была подписана Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан», – подчеркнул министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Как сопредельные страны, граничащие по линии водораздела в Каспийском море, наши страны прилагают усилия по обеспечению транзитной связанности грузопотоков. На сегодня Транскаспийский международный транспортный маршрут является приоритетным направлением и важным связующим звеном Азии с Европой.

Казахстан активно ведет работу в рамках Дорожной карты по синхронному устранению «узких мест» и развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Начато строительство контейнерного хаба на базе порта Актау, строительство вторых ж/д путей на участке Достык – Мойынты и обводной ж/д линии станции «Алматы». Это позволит увеличить пропускную способность казахстанско-китайского транспортного коридора в 5 раз – с 24 до 120 поездов в неделю, а также повысить скорость контейнерных поездов до 1 500 км в сутки. Совместным документом запланированы дноуглубительные работы в портах Актау и Курык, принимаются меры по развитию паромного флота. 

Объемные блоки вопросов рассмотрены в отношении сотрудничества в сферах транспорта и транзита, логистики, энергетики, связи, сельского хозяйства, развития совместных производств, активизации культурных связей, туризма и по другим направлениям. 

По итогам заседания Межправительственной комиссии стороны подписали совместный протокол и достигли конкретных договоренностей по продвижению проектов в торгово-экономической сфере. Казахстанская сторона выразила готовность к расширению кооперации в области совместной реализации стратегических проектов под страховое покрытие АО «ЭСК «KazakhExport». Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области интермодальных железнодорожных грузоперевозок по направлениям Азербайджан – Казахстан – Азербайджан и Казахстан – Турция/Европа – Казахстан транзитом через Азербайджан. В рамках проекта «Цифровой Шелковый путь» достигнута договоренность о продолжении реализации проекта совместного строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, соединяющих Казахстан и Азербайджан.

#экономика #Правительство #международное сотрудничество #вице-премьер #Жумангарин #экспорт #Азербайждан

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