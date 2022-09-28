Токаев: Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу по цифровизации

Стратегическая задача Казахстана – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространств. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседание международного технологического форума "Digital Bridge 2022", передает Kazpravda.kz.

"По прогнозам экспертов, через 10 лет до 70 процентов продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространств. Прочный задел для этого уже имеется. Сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны", – заявил Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан четко определился с вектором развития цифровизации как с содержательной, так и с институциональной стороны.

"Одним из важных приоритетов является также и сфера "Government to citizens", т.е. оказание услуг гражданам. С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – "Invisible Government" ("Невидимое правительство"). Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат" – дополнил президент РК.