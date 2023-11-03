Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов

Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 10-м саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz .

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"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - сказал президент Казахстана.

Как он отметил, решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям.