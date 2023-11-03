Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов

Президент, Международное сотрудничество
110
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 10-м саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz.

© AP Photo / Hatem Moussa

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - сказал президент Казахстана.

Как он отметил, решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям.

"В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - заявил глава государства.

#Токаев #помощь #Палестина

Популярное

Все
Билет в детство
Ни к селу ни к городу
Сильные духом
О наших сокровищах узнает весь мир
Полтора века на страже здоровья
Общайтесь и не стесняйтесь!
В зоосаде новый питомец
Наши – везде!
Позитивные тенденции
Обновление на основе проектов
Векторы тюркской интеграции
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Сила бирюзового паспорта
«Ты здесь на везение не уповай...»
В поисках проекта-флагмана
Казахстан подписал соглашение с российским Газпромом
Природы неусыпный часовой
Сами придумали – сами возмущаются
Именем венгерского поэта назвали улицу в Астане
Никогда не сдаваться
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Профессия – дарить тепло
Речь, ставшая родной
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахский мейнстрим-кинематограф
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Токаев предложил открыть филиалы лучших вузов в странах ОТГ
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Тока…
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизо…
Достижения совета сотрудничества тюркоязычных государств от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]