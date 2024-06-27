Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024

Фото: пресс-служба правительства РК

В Вене состоялся Форум, организованный Фондом международного развития OPEC, собравший представителей разных стран, международных инвестиционных групп и финансовых организаций для обсуждения ключевых вопросов глобального развития и сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе панельной сессии заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров рассказал о проводимой экономической политике и структурных реформах, главной целью которых является повышение благосостояния граждан.

Вице-премьер отметил, что для достижения устойчивого экономического роста запускается новый инвестиционный цикл, направленный на формирование прочного промышленного каркаса и обеспечение экономики базовой инфраструктурой.