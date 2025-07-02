Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу провёл встречу с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-молдавских отношений. Министр иностранных дел РК подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств за последние годы казахско-молдавское сотрудничество обретает новую динамику.

«Казахстан и Молдову связывают традиционно близкие отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что позволяет последовательно развивать наши связи во всех сферах», – заявил М.Нуртлеу.

В свою очередь М.Попшой отметил, что «Молдова привержена укреплению двустороннего взаимодействия в долгосрочной перспективе, рассчитывая на расширение прочных, перспективных отношений на благо граждан обеих стран».

Собеседники с удовлетворением отметили рекордный на 75% рост товарооборота в 2024 году и наметили пути для обеспечения стабильной и поступательной динамики торговли. Выражена заинтересованность продолжить успешную практику взаимодействия в сфере взаимных инвестиций на примере многолетней деятельности казахского «Ромпетрол» в Молдове и молдавской молочной компании «JLC Сүт» в Казахстане.

В ходе встречи стороны «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, и подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций. Была выражена признательность молдавской стороне за поддержку и соавторство резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в г. Алматы.

В тот же день министры приняли участие в торжественном открытии посольства Республики Молдова в Астане.