Это статистика с начала года.

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В сфере нелегального оборота алкоголя общая сумма нарушений превысила 200 миллионов тенге. Это статистика с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДГД Астаны

— Установлено более 800 фактов реализации, хранения и транспортировки алкогольной продукции с нарушением требований действующего законодательства, — отметила руководитель управления разъяснительной работы ДГД Астаны Кымбат Исенова. — Из незаконного оборота изъято свыше 37 тысяч литров спиртных напитков, не маркированных акцизными марками или реализуемых без соответствующих лицензий.

В сфере оборота табачной продукции изъято свыше 13 тысяч пачек сигарет, не маркированных акцизными марками. Сумма изъятой нелегальной продукции превысила 6 миллионов тенге.