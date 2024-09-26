Казахстан принял участие в церемонии ратификации ДЗЯО

Фото: пресс-служба МИД РК

В рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН делегация Казахстана приняла участие в церемонии ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В ходе церемонии министры иностранных дел Индонезии, Сьерра-Леоне и Соломоновых Островов передали свои ратификационные грамоты, подтверждая приверженность своих стран целям и принципам Договора. Таким образом, общее число подписавших ДЗЯО достигло 94, а число стран, ратифицировавших его, составило 73.

В ходе мероприятия казахская сторона подчеркнула важность коллективных усилий всех заинтересованных сторон в продвижении целей Договора и выразила уверенность в необходимости укрепления глобальных норм против использования и распространения ядерного оружия.

«Каждая новая ратификация ДЗЯО приближает нас к нашей общей цели и является мощным сигналом того, что международное сообщество едино в своем стремлении устранить ядерную угрозу», – заявили в делегации Казахстана, призвав все государства присоединиться к этому стремлению и внести вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия.

Выразив благодарность сопредседателям неформальной рабочей группы по универсализации ДЗЯО – постоянным представителям при ООН Уругвая и ЮАР, делегация Казахстана подчеркнула важную роль Верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и отметила вклад общественных организаций, в частности Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) и Красного Креста, за их неустанные усилия по продвижению целей Договора.