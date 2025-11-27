Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Протокол принят 17 июня 1999 года в Лондоне. Его целью является обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также посредством предотвращения и ограничения степени распространения связанных с водой заболеваний.

Протокол является многосторонним юридическим документом, цели которого стратегически коррелируются с Целями в области устойчивого развития. В глобальном масштабе это первый и единственный договор, в котором основное внимание уделяется вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения.

«Основные обязательства стран по Протоколу: установление конкретных и измеримых целевых показателей по водоснабжению, санитарии, гигиене и здравоохранению, создание и совершенствование системы надзора за заболеваниями, связанными с водой, и их раннего предупреждения, разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных необходимыми ресурсами по реагированию, развитие международного сотрудничества в области охраны и использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения», - говорится в заключении.

Отмечается, что, став стороной Протокола, Казахстан присоединится к институциональной структуре Конвенции, получит доступ к передовым технологиям и знаниям в области подготовки и доставки безопасной питьевой воды, а также утилизации и повторного использования сточных вод, сможет принимать участие в разработке совместных систем надзора и раннего предупреждения, планов действий при чрезвычайных ситуациях.