Роль социального предпринимательства

Сенат
Ольга Орлова

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с коллективом социального кафе.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Инклюзивный проект, расположенный в Nazarbayev University, уже около десяти лет помогает людям с особенностями ментального развития и их семьям в решении вопросов социализации, трудоустройства и профессиональной адаптации.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев подчеркнул растущую экономическую роль социального бизнеса, развитию которого руководство страны уделяет особое внимание. Он напомнил, что по поручению Главы государства сенаторы разработали профильный закон. Этот документ впервые закрепил конкретные инструменты помощи и заложил основу для комплекс­ной поддержки социальных предпринимателей. По словам спикера Сената, работа в этом направлении сейчас продолжается и механизмы совершенствуются.

– Социальное предпринимательство – это важное и перспективное направление, которое дает возможность решать актуальные социальные проблемы людей. Вы знаете, что Президент страны ­Касым-Жомарт Токаев уделяет этому самое пристальное внимание. Принимаются системные меры по поддержке социальных проектов и инициатив в самых разных сферах и отраслях. В рамках закона по вопросам развития социального предпринимательства предусмотрены налоговые преференции и финансовое содействие, включающее субсидирование процентных ставок по займам и компенсацию арендных платежей. Кроме того, выделяются государственные гранты для запуска и ведения общественно важных инициатив, – сказал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, как было отмечено, растущий интерес к этой сфере в Казахстане отражает глобальный тренд: в передовых странах социальное предпринимательство уже служит эффективным драйвером роста.

По словам руководства кафе Kunde, своей работой они стремятся внести вклад в дальнейшее формирование инклюзивного общества, предоставляя людям с ментальными особенностями возможность социализироваться, трудоустроиться и находить друзей.

На встрече также были озвучены идеи и предложения по дальнейшей поддержке социально ориентированных проектов и производств.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #инклюзивный проект

