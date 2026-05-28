Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК

Сенаторы приняли ряд законов по вопросам противодействия коррупции и сопутствующий к нему

Новеллы направлены на предупреждение коррупционных рисков, усиление ответственности и устранение конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Вводится полноценный механизм предотвращения конфликта интересов: госслужащим и приравненным к ним лицам запрещается использовать должностные полномочия в личных интересах.

Устанавливается обязанность декларировать личные интересы и прописывается четкий порядок действий при возникновении конфликта интересов.

Усиливаются ограничения на совместную службу родственников и связанных лиц: ограничения будут распространяться не только на прямое подчинение, но и на случаи косвенного влияния, внутреннего контроля, кадрового сопровождения и других форм воздействия. Так, в одном ведомстве будет запрещено работать племянникам, шуринам, своякам, деверям, зятьям руководителя.

Расширяется круг подпадающих под антикоррупционные ограничения, в том числе среди работников квазигоссектора и участников проектов, финансируемых из бюджета и Нацфонда.

Закрепляется работа цифровой кадровой системы «Е-қызмет»: кадровые процессы в госорганах и квазигоссекторе переводятся в единый цифровой формат.

Вводится уголовная ответственность не только за получение и дачу взятки, но и за обещание, предложение или требование взятки.

Ужесточается ответственность за получение незаконных вознаграждений в госорганизациях и квазигоссекторе.

Повышается административная ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Увеличивается срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц – с 1 года до 3 лет.

Уточняются ограничения для совершивших коррупционные преступления: пожизненный запрет на трудоустройство будет касаться должностей, связанных с выполнением государственных функций.