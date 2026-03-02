Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности

161
Дана Аменова
специальный корреспондент

Документ основан на 13 принципах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально подтвердила присоединение РК к Рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности (OECD Recommendation on Public Integrity). Соответствующее письмо на имя председателя Агентства РК по делам госслужбы направил генсекретарь ОЭСР Маттиас Корманн, сообщает Kazpravda.kz 

Присоединение стало возможным по результатам обзора, проведенного ОЭСР в отношении системы и механизмов обеспечения публичной добропорядочности в РК, а также после завершения всех предусмотренных процедур Организации.

Принятое решение подтверждает принятие Казахстаном обязательств по внедрению стандартов ОЭСР в сфере добропорядочности и антикоррупционной политики.

«Рекомендация ОЭСР по публичной добропорядочности является одним из ключевых международных документов, формирующих современные подходы к противодействию коррупции и развитию культуры честности в государственном управлении. Документ основан на 13 принципах и ориентирован на системный, риск-ориентированный и контекстный подход к обеспечению добропорядочности во всех звеньях государственного аппарата и в обществе в целом.  Данное событие является важным этапом в реализации курса реформ, проводимых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на формирование профессионального, подотчетного и ориентированного на граждан государственного аппарата. Присоединение к Рекомендации ОЭСР подтверждает приверженность Казахстана международным стандартам и принципам Справедливого Казахстана», – говорится в публикации.

Там же добавили, что Агентство по делам госслужбы рассматривает присоединение к Рекомендации ОЭСР как практический инструмент дальнейшего совершенствования системы государственной службы, укрепления этических стандартов, развития антикоррупционных механизмов и повышения доверия граждан к государственным институтам.

В центральном госоргане намерены продолжить последовательную реализацию поручений Главы государства по внедрению лучших международных практик в систему госслужбы и развитию культуры нулевой терпимости к коррупции.

Напомним, ОЭСР — международная организация, вырабатывающая стандарты и рекомендации в области экономической и социальной политики, государственного управления, антикоррупционной деятельности и развития институтов публичной власти.

#АДГС #рекомендации #ОЭСР

Популярное

Все
За 40 минут будут доезжать астанчане от Нурлы жола до аэропорта
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
Приоритеты боевой подготовки ВС определили в МО
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Кувейтская фондовая биржа приостановила торги
Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
Экс-директора столичной школы осудили за крупные хищения
Четыре золотые медали завоевали казахстанские боксеры на «Кубке Странджа»
Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Сотрудники стройкомпании предстанут перед судом за двойные продажи квартир в Астане
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Семь казахстанцев выступят на Паралимпиаде в Италии
Комплексный подход к свободе слова
Кабинеты помощи пострадавшим от насилия детям создадут в Казахстане
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Аида Балаева: Речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны
Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке
Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Новая Конституция – новые возможности
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Новая архитектура доверия и развития
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
На основе идеи человекоцентричности
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Борцовские поединки в столице
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна

Читайте также

Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Вучич пригласил казахстанских экспертов для передачи опыта …
Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о гармонизации норм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]