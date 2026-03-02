Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально подтвердила присоединение РК к Рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности (OECD Recommendation on Public Integrity). Соответствующее письмо на имя председателя Агентства РК по делам госслужбы направил генсекретарь ОЭСР Маттиас Корманн, сообщает Kazpravda.kz

Присоединение стало возможным по результатам обзора, проведенного ОЭСР в отношении системы и механизмов обеспечения публичной добропорядочности в РК, а также после завершения всех предусмотренных процедур Организации.

Принятое решение подтверждает принятие Казахстаном обязательств по внедрению стандартов ОЭСР в сфере добропорядочности и антикоррупционной политики.

«Рекомендация ОЭСР по публичной добропорядочности является одним из ключевых международных документов, формирующих современные подходы к противодействию коррупции и развитию культуры честности в государственном управлении. Документ основан на 13 принципах и ориентирован на системный, риск-ориентированный и контекстный подход к обеспечению добропорядочности во всех звеньях государственного аппарата и в обществе в целом. Данное событие является важным этапом в реализации курса реформ, проводимых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на формирование профессионального, подотчетного и ориентированного на граждан государственного аппарата. Присоединение к Рекомендации ОЭСР подтверждает приверженность Казахстана международным стандартам и принципам Справедливого Казахстана», – говорится в публикации.

Там же добавили, что Агентство по делам госслужбы рассматривает присоединение к Рекомендации ОЭСР как практический инструмент дальнейшего совершенствования системы государственной службы, укрепления этических стандартов, развития антикоррупционных механизмов и повышения доверия граждан к государственным институтам.

В центральном госоргане намерены продолжить последовательную реализацию поручений Главы государства по внедрению лучших международных практик в систему госслужбы и развитию культуры нулевой терпимости к коррупции.

Напомним, ОЭСР — международная организация, вырабатывающая стандарты и рекомендации в области экономической и социальной политики, государственного управления, антикоррупционной деятельности и развития институтов публичной власти.