Представители бизнеса и госорганов обсудили порядок применения системы СПОТ при взаимной торговле в ЕАЭС

С 1 апреля 2026 года система применяется в пилотном режиме
26 мая на площадке Евразийская экономическая комиссии состоялось совещание, посвященное вопросам внедрения в Российской Федерации системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли
Инициатором обсуждения выступила казахстанская сторона. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса и отраслевых ассоциаций государств-участников Евразийского экономического союза. Всего в обсуждении приняли участие более 100 представителей различных отраслей экономики.
В ходе совещания представители Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы РФ представили разъяснения по подходам и порядку применения новой системы, а также ответили на вопросы участников, связанные с практическими аспектами осуществления поставок товаров на территорию РФ.
«СПОТ представляет собой национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров, вводимую в Российской Федерации при перемещении товаров из государств ЕАЭС. Система предусматривает предварительную регистрацию поставки, оформление документа о предстоящей поставке товаров (ДОПП), внесение обеспечительного платежа по косвенным налогам, а также получение QR-кода, подтверждающего наличие необходимых сведений в системе. СПОТ введен Федеральным законом РФ от 17 апреля 2026 года №101-ФЗ «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров», а также сопутствующими изменениями в налоговое законодательство Российской Федерации. С 1 апреля 2026 года система применяется в пилотном режиме, а с 1 июня 2026 года предусмотрен переход к обязательному применению», – проинформировали в ведомстве.
По информации российской стороны, внедрение системы направлено на повышение прозрачности товарооборота, обеспечение полноты уплаты косвенных налогов и усиление прослеживаемости товаров на всех этапах их обращения.
При этом ключевые процедуры контроля переносятся на этап до пересечения границы.
В рамках обсуждения представители бизнеса озвучили вопросы, касающиеся порядка регистрации в системе, сроков оформления документов, особенностей применения обеспечительных платежей, а также возможного влияния новых требований на логистику и сроки поставок.
По озвученным вопросам участникам были даны соответствующие разъяснения.
Отдельно было отмечено, что Федеральная таможенная служба РФ предусматривает поэтапный и максимально мягкий подход к применению новых требований.
В частности, для сопровождения внедрения системы определены мобильные группы на 30 пунктах пропуска на казахстанско-российском направлении, а также на 11 участках белорусско-российской границы, где будет осуществляться консультирование и практическое сопровождение участников внешнеэкономической деятельности.
С учетом значительного объема взаимной торговли между Казахстаном и РФ вопросы функционирования СПОТ имеют важное значение для широкого круга участников рынка.
По итогам 2025 года объем экспорта Казахстана в РФ составил порядка 8,1 млрд долларов США. Существенная часть поставок осуществляется автомобильным транспортом, на который непосредственно распространяется действие новой системы.
Участники совещания подчеркнули важность продолжения открытого диалога между государственными органами и бизнес-сообществом для обеспечения своевременной адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым условиям осуществления взаимной торговли в рамках ЕАЭС.