Представители бизнеса и госорганов обсудили порядок применения системы СПОТ при взаимной торговле в ЕАЭС

С 1 апреля 2026 года система применяется в пилотном режиме

Фото: пресс-служба Минторговли

26 мая на площадке Евразийская экономическая комиссии состоялось совещание, посвященное вопросам внедрения в Российской Федерации системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Инициатором обсуждения выступила казахстанская сторона. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса и отраслевых ассоциаций государств-участников Евразийского экономического союза. Всего в обсуждении приняли участие более 100 представителей различных отраслей экономики.

В ходе совещания представители Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы РФ представили разъяснения по подходам и порядку применения новой системы, а также ответили на вопросы участников, связанные с практическими аспектами осуществления поставок товаров на территорию РФ.

«СПОТ представляет собой национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров, вводимую в Российской Федерации при перемещении товаров из государств ЕАЭС. Система предусматривает предварительную регистрацию поставки, оформление документа о предстоящей поставке товаров (ДОПП), внесение обеспечительного платежа по косвенным налогам, а также получение QR-кода, подтверждающего наличие необходимых сведений в системе.  СПОТ введен Федеральным законом РФ от 17 апреля 2026 года №101-ФЗ «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров», а также сопутствующими изменениями в налоговое законодательство Российской Федерации.   С 1 апреля 2026 года система применяется в пилотном режиме, а с 1 июня 2026 года предусмотрен переход к обязательному применению», – проинформировали в ведомстве.

По информации российской стороны, внедрение системы направлено на повышение прозрачности товарооборота, обеспечение полноты уплаты косвенных налогов и усиление прослеживаемости товаров на всех этапах их обращения.

При этом ключевые процедуры контроля переносятся на этап до пересечения границы.

В рамках обсуждения представители бизнеса озвучили вопросы, касающиеся порядка регистрации в системе, сроков оформления документов, особенностей применения обеспечительных платежей, а также возможного влияния новых требований на логистику и сроки поставок.

По озвученным вопросам участникам были даны соответствующие разъяснения.

Отдельно было отмечено, что Федеральная таможенная служба РФ предусматривает поэтапный и максимально мягкий подход к применению новых требований.

В частности, для сопровождения внедрения системы определены мобильные группы на 30 пунктах пропуска на казахстанско-российском направлении, а также на 11 участках белорусско-российской границы, где будет осуществляться консультирование и практическое сопровождение участников внешнеэкономической деятельности.

С учетом значительного объема взаимной торговли между Казахстаном и РФ вопросы функционирования СПОТ имеют важное значение для широкого круга участников рынка.

По итогам 2025 года объем экспорта Казахстана в РФ составил порядка 8,1 млрд долларов США. Существенная часть поставок осуществляется автомобильным транспортом, на который непосредственно распространяется действие новой системы.

Участники совещания подчеркнули важность продолжения открытого диалога между государственными органами и бизнес-сообществом для обеспечения своевременной адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым условиям осуществления взаимной торговли в рамках ЕАЭС.

#система #госорганы #торговля #ЕАЭС #порядок #применение

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Пора подводить итоги
Казахстан и Россия: литературный диалог
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
Дети спасают планету
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Высокий уровень стратегического диалога
Алтай – колыбель тюркского мира
Новые технологии ускоряют процессы
К транспарентности и цифровому контролю
За безопасность и комфорт
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Школьные годы чудесные
Кумыс из Оркендеу
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Запуск СПОТ в России обсудили на площадке ЕЭК
ННОЦ станет первым Anchor Centre МАГАТЭ в Центральной Азии
Укрепление межпарламентского сотрудничества обсудили Маулен…
Глава парламента Китая посетил Мажилис

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]