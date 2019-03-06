Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оборонной промышленности

Президент
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оборонной промышленности, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности".

Целью соглашения между правительствами РК и РБ является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонной промышленности государств.

Согласно документу, взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также других материальных ресурсов, необходимых для разработки, производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов.

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