Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оборонной промышленности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оборонной промышленности, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности".
Целью соглашения
между правительствами РК и РБ является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонной промышленности государств.
Согласно документу, взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также других материальных ресурсов, необходимых для разработки, производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов.