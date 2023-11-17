Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане

Прямая трансляция матча начнется в эфире телеканала Qazsport в 21.00 по столичному времени

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также, сегодня в столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион, будет организована прямая трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Казахстана и Сан-Марино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Вход во Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова свободный.

В акимате напомнили, что для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка «Столичный цирк»;

- парковка СК «Казахстан»;

- парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;

- парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);

- парковка Дворец «Жастар».

После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.