Казахстан станет вторым в мире производителем галлия: какие еще договоренности достигнуты ERG в ходе визита Президента в Японию

671
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Eurasian Resources Group заключила долгосрочный договор о поставке галлия с Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Реализация Группой одного из ключевых проектов в сфере критических минералов позволит Казахстану выйти на второе место в мире по производству этого продукта

Фото: ERG

Оптимальная технология извлечения галлия из производственных растворов Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана» - это собственная разработка компании ERG Research and Development. Она позволяет повышать качество основной продукции - глинозема, снижать его потери и извлекать галлий из растворов с крайне низким его содержанием, получая ценный стратегический высокочистый металл.

Объем инвестиций в строительство участка по производству галлия превышает 12,5 млрд тенге, будет создано порядка 70 рабочих мест. Мощность нового производства - 15 тонн галлия в год. Первую продукцию планируется получить уже в третьем квартале 2026 года.

«В своем Послании Глава государства отметил особую значимость редкоземельных металлов и критических минералов и необходимость прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки. Галлий - критически важный металл из-за его широкого применения в современных технологиях, особенно в электронике. Поэтому наш проект полностью соответствует задачам, поставленным Президентом, - отметил главный исполнительный директор, председатель Совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов. - Запуск производства галлия и будущие его поставки в адрес Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd демонстрируют, что, развивая отечественные предприятия, мы можем превращать стратегические ресурсы в конкурентоспособный продукт и укреплять позиции Казахстана в сфере высокотехнологичных материалов».

Также в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Японию ERG подписала меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с японскими конгломератами Hitachi и Mitsui. Достигнутые договоренности охватывают сотрудничество в разработке и внедрении передовых технологических и цифровых решений, реализации проектов по декарбонизации и «зеленой» экономики, модернизации производственных мощностей и развитии высокотехнологичных цепочек поставок.

Меморандум между ERG и Mitsui & Co., Ltd. направлен на совместное изучение бизнес-возможностей и проработку инициатив в широком спектре направлений, включая поиск решений по модернизации горно-обогатительного и металлургического оборудования, реализации мероприятий по устойчивому развитию и выпуску продукции более высоких переделов. В частности, это возможности снижения углеродного следа через электрификацию тяги горных самосвалов и модернизацию обжиговых машин.

Меморандум между ERG и Hitachi Construction Machinery предусматривает совместное изучение таких перспективных проектов, как модификация силовых установок карьерных самосвалов Hitachi EH4000 для эксплуатации в гибридном режиме, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения стабильности работы горнодобывающего оборудования ERG.

Стороны также договорились изучать перспективы поставок продукции с низким углеродным следом на международные рынки, совершенствовать логистические цепочки, развивать торговлю минеральными ресурсами и прорабатывать долгосрочные решения по обеспечению складской, таможенной и транспортной инфраструктуры.

Подписание меморандумов подразумевает усиление технологического взаимодействия, привлечение современных инженерных решений и расширение доступа к передовым японским практикам в сфере промышленной модернизации и энергоэффективности.

«Эти соглашения открывают важную главу в развитии ERG, - прокомментировал достигнутые договоренности Шухрат Ибрагимов. - Сотрудничество с ведущими японскими компаниями позволит нам ускорить технологическую модернизацию, внедрить экологически чистые решения и расширить потенциал казахстанских производств. Мы видим здесь не только пользу для предприятий Группы, но и значимый вклад в развитие отрасли и экономики страны. Подписанные меморандумы полностью соответствуют приоритетам, обозначенным Главой государства в Послании - развитию критически важных отраслей, укреплению промышленного суверенитета и переходу к современным, высокотехнологичным производствам. Мы уверены, что совместные проекты с японскими партнерами дадут долгосрочный устойчивый эффект».

 

