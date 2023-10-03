Казахстан – территория мира и согласия

Великая степь всегда была наполнена высокой духовностью, в основе которой лежат принципы человечности, милосердия и миролюбия. К примеру, возьмём прошлый век, когда для многих народов с различными вероисповеданиями, высланных в степь на погибель во время депортаций и репрессий, эти земли стали благодатной спасительницей.

Отдельного внимания заслуживает уникальность казахского менталитета, которыйзаключается в умении не только протягивать руку помощи в трудную минуту, но и объединять под своим шаныраком различные этносы и конфессии, создавая атмосферу дружбы и даря всем душевную теплоту и спокойствие. Благодаря таким человеческим качествам, многие народы сегодня выжили, перенимая и воспитывая в себе качества взаимоуважения, взаимопонимания и взаимоподдержки, и при этом, сохраняя свои традиции, язык и религию живут и процветают в Казахстане.

Золотое правило нравственности «желай ближнему своему того, что желаешь самому себе», лежащее в основе всех религиозных учений, сегодня отражается в каждом казахстанском сердце. Безусловно, именно эти принципы доброты являются причиной для миротворческих инициатив Казахстана.

Святая земля степей многие века объединяет представителей различных народов, сегодня в Казахстане более 100 этносов, исповедуя разные религии, живут единой дружной семьей. Важно отметить, что на современном этапе полиэтническая и поликонфессиональная структура государства определяет религиозную ситуацию в Республике Казахстан. При этом, вопрос укрепления межэтнической и межконфессиональной толерантности является одним из основополагающих. Принимая во внимание, что от данного вопроса зависит стабильность, безопасность и дальнейшее развитие страны в целом, ему уделяется особое внимание.

В стране функционируют различные институты, деятельность которых направлена на достижение цели по сохранению и укреплению общенационального единства и общественного согласия. К примеру, институтом в сфере межэтнических отношений является Ассамблея народа Казахстана. Деятельность данного института основана на Конституции РК, Законе РК «Об Ассамблее народа Казахстана» и «Концепции развития АНК на 2022–2026 годы», утвержденной указом президента РК. Высшим органом Ассамблеи является сессия, которая проходит ежегодно под председательством президента РК - председателя АНК.

Казахстанская модель общенационального единства и общественного согласиязакрепила за собой свою уникальность и была презентована в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ВКНМ, странам Евросоюза и США, кроме того, модель переведена на 56 языков стран ОБСЕ. За изучением казахстанского опыта в АНК на постоянной основе обращаются представители зарубежных экспертных кругов, ученые, дипломаты, журналисты и НПО. На сегодняшний день 14 послов дружбы представляют данный институт в 13 странах.

Несмотря на различные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мир, Казахстан неустанно работает над продвижением политики мира и согласия не только на страновом уровне, но и является авторитетным актором миротворческой политики глобального масштаба.

Неспроста столица Казахстана город Астана сегодня признается мировым сообществом как островок мира и согласия, на котором к диалогу приходят различные конфликтующие стороны.

Ярким примером такого признания является Астанинский процесс, который известен как площадка для дополнительных переговоров с Женевским процессом в рамках ООН, который рассматривает политические вопросы по Сирии. Задачей данной диалоговой площадки являлось решение конкретных практических задач по прекращению конфликта. В этом контексте его первоначальные цели, такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв на сегодняшний день полностью реализованы. Международные встречи по сирийскому урегулированию проводились в Астане с 2017 года, всего было проведено 20 встреч. В результате завершающей встречи 2023 года было признано, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей.

В сфере межконфессионального согласия Казахстан продолжает идти по пути взаимного понимания, совместного поиска ответов на сложные вопросы, порождаемые современным миром. Работая над объедением представителей религий всего мира вокруг единых ценностей, обеспечивая единую площадку и возможность для глобального конструктивного диалога, Казахстан зарекомендовал себя как миролюбивое государство и стал своего рода медиатором глобального масштаба. Результатом сегодняшней казахстанской миротворческой политики является успешное проведение семи Съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Проведение Съездов являются большим достижением для Казахстана, которые демонстрируют международное признание эффективности казахстанской модели межконфессионального и межэтнического согласия, роли и места нашей республики на мировой арене.

Астанинская диалоговая площадка, с каждым разом повышает своюзначимость, которое в первую очередь выражается в увеличении числа стран-участников Съезда. Так, например, если в 2003 году на первом Съезде приняло участие 17 делегаций от различных религиозных конфессий, то в 2022 году количество участников на съезде достигло 90, причем не только лидеров и делегаций религиозных конфессий, но и ученых, политических деятелей стран Европы и Азии, лидеров и посланников ведущих международных организаций - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.

Другим важным критерием, подтверждающим повышение значимости данной площадки, является повышение качественного состава участников, где в последние годы традиционным становится участие влиятельных лидеров крупнейших мировых религий, в том числе Верховного Имама Аль Азхара и Папы Римского.

По завершению каждого Съезда принимается совместная декларация. Важно отметить, что данный документ с каждым разом становится более содержательным. При анализе содержания принятых документов, мы наблюдаем рост значимости и важности данной международной площадки. Так, например, если заявление в декларации первого съезда содержало всего 10 направлений, тогда как в 2022 году заявление лидеров стало более масштабным и включило в себя 35 пунктов.

Во всех совместных декларациях, лидеры мировых и традиционных религий объединяются во мнении о необходимостиукрепления межконфессионального и межэтнического диалога и о важности продолжения работы в этом направлении.

В принятой совместной декларации первого съезда участники заявили, что продвижение таких ценностей, как толерантность, истина, справедливость и любовь должно быть целью любой религиозной проповеди; многообразие религиозных убеждений и исповеданий должно вести не к взаимному подозрению, дискриминации и унижению, а к взаимовосприятию и гармонии, демонстрирующей уникальность каждой религии и культуры; религии должны стремиться к большему сотрудничеству, признавая толерантность и взаимовосприятие как существенные инструменты мирного сосуществования всех народов.

Тогда как, участники последнего съезда лидеров мировых и традиционных религий приняли совместную декларацию, в которой пришли к общей позиции и заявили о необходимости продолжения постоянной деятельности Астанинского Съезда лидеров мировых и традиционных религий, так как он выполняет важную роль в реализации совместных усилий по укреплению диалога во имя мира и сотрудничества, а также продвижения духовных и нравственных ценностей.

Отличительным моментом декларации 2022 года стал призыв человечества обратить особое внимание на важность укрепления института семьи. Участники выступили в защиту достоинства и прав женщин, повышения их социального статуса как равноправного члена семьи и общества, а также поощрение их участия в мирных процессах в культурной и религиозной сферах.

Вместе с этим необходимо отметить, что в первой и последней декларации участники отражали вопрос, связанный с любыми проявлениями экстремизма, радикализма и терроризма, и всех других форм насилия и войн, при этом отмечалось, что они не имеют ничего общего с истинной религией, и должны быть решительным образом отвергнуты. Поскольку угроза экстремизма, радикализма и терроризма все еще остается актуальной, участники съезда призвали объединиться и противостоять любым подобным проявлениям.

Напомним, что по результатам второго Съезда стало решение о создании постоянно действующего органа международного и межконфессионального диалога - Секретариата Съезда. Здесь хочется отметить, что это является еще одним важным шагом в укреплении роли и значимости съезда. В частности, в последней декларации участники Съезда поручили Секретариату разработать Концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. Такое решение еще раз подтверждает необходимость в данной диалоговой площадке для мирового сообщества и, в целом, демонстрирует положительную перспективу съезда.

Таким образом, проводимые в Астане Съезды мировых и традиционных религий оказывают огромное влияние на укрепление межконфессиональной толерантности в мировом масштабе. Сегодня мы на пути достижения поставленной задачи по сохранению мира во всем мире, мы имеем накопленный нами опыт в данном направлении. Изначально выбранный нами путь либерализации деятельности религиозных объединений, привел нас к влиятельному статусу, дав Казахстану стать важным участником, медиатором и крепким мостом религиозных процессов в мире.

В этом году отмечается 20-летие Съезда лидеров мировых и традиционных религий, пользуясь случаем, поздравляю всех соотечественников с таким знаменательным событием. В рамках этого важного события в октябре текущего года состоится очередное ХХI заседание Секретариата Съезда, на котором, полагаем, будет рассмотрен проект Концепции развития Съезда. Желаем предстоящему заседанию Секретариата плодотворной работы и достижения новых горизонтов во благо казахстанского народа и всего мирового сообщества.

В завершении хочу привести слова из выступления главы государства К.К. Токаева на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, демонстрирующие наш основополагающий принцип «Единство в многообразии», где он сказал: - «Мы разные, но мы едины».

Единство — это наше главное достояние, которое нам важно сохранять и укреплять, поскольку только будучи вместе мы сможем достичь всех наших заветных целей и продолжать вносить свой вклад в построение мира во всем мире.