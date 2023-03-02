Казахстан, ЦА и турбулентность

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, в частности, отметил важный геополитический аспект визита Энтони Блинкена, состоявшийся в рамках формата С5+1 – Цент­ральная Азия плюс США.

– Диалог осуществляется уже давно на уровне министров иностранных дел. Но присутствие на нем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки свидетельствует о том значении, которое сегодня Центральная Азия начинает обретать в глазах США, – считает эксперт. – До сих пор условная ответственность за постсоветское пространство возлагалась на Россию. Сегодня в условиях глобального противостояния западного мира с РФ Соединенные Штаты решили нарастить свое политическое присутствие в регионе и актуализировать контакты. Тот факт, что нынешние визиты Энтони Блинкена происходят в Казахстан и Узбекистан, подчеркивают вес наших государств в судьбе Центрально-Азиатского региона, значение, которое США придают двум государствам как стержневым лидерам ЦА в обеспечении экономической стабильности, безопасности и с точки зрения уровня политической ответственности за судьбу региона.

Талгат Калиев также напомнил, что наряду с этим есть еще проблема Афганистана, который находится под контролем режима талибов. Существует геополитическое соперничество США с Китаем. В совокупности всех этих факторов Центральная Азия находится сегодня на условной геополитической «ярмарке», позволяющей странам региона максимально дорого «выторговать» наиболее выгодные для себя условия сотрудничества.

Аналитик общественного фонда «Центр прикладных исследований «Талап» Ерик Батырханов тоже считает, что визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан демонстрирует усилия Вашингтона по расширению сотрудничества в регионе Центральной Азии.

– Это говорит о том, что у нашей страны и США очень хорошие, стратегически правильно выстроенные партнерские взаимо­отношения, которые продолжают развиваться. Данный визит, как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, придаст дополнительный импульс укреплению стратегического сотрудничества, – заметил Ерик Батырханов.

Политолог Газиз Абишев отмечает: надо понимать, что государственные секретари каждой очередной каденции президентов США в последние четверть века приезжали в Казахстан с разными повестками. Нынешняя повестка очевидна – Соединенные Штаты стремятся укрепить свои позиции в Центральной Азии в рамках политики сдерживания РФ и КНР.

– Казахстан в свою очередь руководствуется своими рацио­нальными стратегическими интересами. При этом тот факт, что Соединенные Штаты как лидер коллективного Запада последовательно артикулируют поддержку суверенитета и целостности Казахстана – позитивный для нашей страны факт, – сказал эксперт.

В разгар российско-украинской войны визит одного из политических лидеров США в наш регион направлен на то, чтобы прозондировать международную почву для прекращения военных действий в Украине – таково мнение политического аналитика Дулатбека Кыдырбекулы.

– Подобные встречи глав пяти центральноазиатских государств уже состоялись с президентами России и Китая, а также с председателем Европейского совета. Нынешний визит Блинкена – продолжение диалога. Это, считаю, идет только на пользу, позволяя нам в условиях взаимного сотрудничества и дальше осуществлять независимую внешнюю политику, – отметил он. – Центральная Азия – зеркальное отображение формирующегося многополярного мира. Это зона нейтралитета, а не противоборств. Взаимоотношения с мировыми державами в формате С5+1 как раз и говорят о том, что наш регион, осуществляя многовекторную миролюбивую политику, намерен оставаться территорией мира и нейтралитета.

Дулатбек Кыдырбекулы считает отрадным тот факт, что именно Астана стала стартовой площадкой для формата С5+1. Казахстан, по сути, – центр евразийских инициатив, инициа­тор политики сдерживания и нейтралитета. Взять хотя бы инициативу нашей страны по созданию СВМДА.

– С нами считаются все ведущие страны мира. Считаю, визит Энтони Блинкена в Казахстан сыграет очередную важную роль в этом процессе, – подытожил политолог.

Советник директора Казах­станского института стратегических исследований при Президенте РК Аскар Нурша считает, что приезд в Казахстан представителя администрации США в ранге Госсекретаря имеет определенную интригу, которую в целом наблюдатели связывают больше с процессами, происходящими не в Центральной Азии, а в отношениях между США и Россией в контексте российско-украинского конфликта.

Однако он тоже уверен, что по большому счету данный визит больше стоит воспринимать в контексте развития С5+1 – Цент­ральная Азия плюс США.

– При этом, кроме собственно Министерской встречи С5+1, Энтони Блинкена принял Президент Касым-Жомарт Токаев. Госсекретарь США также встретился с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. И это само по себе интересно.

Обсуждались вопросы дальнейшего развития партнерских отношений между США и странами Центральной Азии. Важно подчеркнуть, что речь идет об общерегиональном многостороннем формате. Поэтому в текущих условиях мировой политики и экономики эта встреча символизирует готовность сторон к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках обозначенных тем, отметил эксперт.

Разумеется, всегда важен контекст. И здесь Аскар Нурша выделил важные жесты, которые сделала американская сторона, свидетельствующие о заинтересованности США в развитии отношений с Казахстаном на двустороннем уровне.

Например, Энтони Блинкен отметил теплоту приема, прибегал к казахскому языку, посетил Казахский национальный университет искусств. То есть было подчеркнуто уважительное отношение к Казахстану, его языку и культуре. Эта тональность, которую в целом выдерживают США, говорит о развитии отношений на принципах взаимного уважения.

– Понятно, что конкретно для Казахстана встреча имеет важное значение, поскольку наша страна традиционно развивает многовекторный внешнеполитический курс. И в рамках этого курса для нас имеют особое значение отношения с Россией, Китаем, США и странами ЕС. Визит Госсекретаря Соединенных Штатов для нас – визит стратегического партнера, с которым мы заинтересованы и далее развивать взаимовыгодные торговые, политические и иные отношения, – отметил советник директора КИСИ. – США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казах­стана, и мы заинтересованы в том, чтобы инвестиционная деятельность американских компаний продолжалась и расширялась. Тем более что в ходе предыдущих визитов обсуждался вопрос о сотрудничестве в таких ключевых для нашей экономики секторах, как сельское хозяйство и энергетика.

Еще одна важная часть, на которую обратил внимание Аскар Нурша, – отношения между двумя нашими стратегическими партнерами – США и Россией. В последние годы они резко обостри­лись. Стороны обмениваются санкциями, и для Казахстана важно, чтобы вводимые Штатами антироссийские меры и объяв­ленные Россией с 2014 года контрсанкции не нанесли ущерба отечественной экономике и не повлияли на развитие наших двусторонних отношений.

– Естественно, такие встречи в формате стратегических консультаций важны для того, чтобы обсудить текущую ситуацию развития санкционных режимов и избежания ущерба, который может быть потенциально нанесен вследствие усиления геополитической напряженности на Евразийском континенте и особенно – в контексте российско-американских отношений, – отметил он.