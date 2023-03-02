Казахстан, ЦА и турбулентность

К официальному визиту Госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан оказалось приковано внимание всего мирового сообщества. И это не случайно:
в нынешних условиях геополитической турбулентности конструктивность отношений двух наших стран, а также взаимодействие на уровне ЦА имеют особое значение. Свою оценку событию дали известные казахстанские эксперты.
Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, в частности, отметил важный геополитический аспект визита Энтони Блинкена, состоявшийся в рамках формата С5+1 – Центральная Азия плюс США.
– Диалог осуществляется уже давно на уровне министров иностранных дел. Но присутствие на нем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки свидетельствует о том значении, которое сегодня Центральная Азия начинает обретать в глазах США, – считает эксперт. – До сих пор условная ответственность за постсоветское пространство возлагалась на Россию. Сегодня в условиях глобального противостояния западного мира с РФ Соединенные Штаты решили нарастить свое политическое присутствие в регионе и актуализировать контакты. Тот факт, что нынешние визиты Энтони Блинкена происходят в Казахстан и Узбекистан, подчеркивают вес наших государств в судьбе Центрально-Азиатского региона, значение, которое США придают двум государствам как стержневым лидерам ЦА в обеспечении экономической стабильности, безопасности и с точки зрения уровня политической ответственности за судьбу региона.
Талгат Калиев также напомнил, что наряду с этим есть еще проблема Афганистана, который находится под контролем режима талибов. Существует геополитическое соперничество США с Китаем. В совокупности всех этих факторов Центральная Азия находится сегодня на условной геополитической «ярмарке», позволяющей странам региона максимально дорого «выторговать» наиболее выгодные для себя условия сотрудничества.