Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Туркменистана. Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.

Приветствуя Президента Турк­менистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества.

– Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей и, конечно же, экономические интересы, – сказал Президент.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.

– Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами, – сказал Президент Туркменистана.

Он также подчеркнул, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами.

– За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спект­ру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить Вас с этой юбилейной датой, – сказал Сердар Бердымухамедов.

Лидер Туркменистана также передал Касым-Жомарту Токае­ву слова приветствия и добрые пожелания Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Турк­менистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Курс – на миллиард

После встречи в узком формате лидеры Казахстана и Туркменистана продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций.

Вновь приветствуя Президента Сердара Бердымухамедова и турк­менскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нашей стране с большим уважением и трепетом относятся к укреплению казахско-туркменских многовековых уз дружбы и добрососедства.

– Я считаю, что для Казахстана это очень большое событие. Ваш визит имеет, без всякого преувеличения, историческое значение. В закрытом формате мы обсудили актуальные вопросы развития нашего сотрудничества. Благодарю Вас за положительное отношение ко всем вопросам, которые стоят в повестке дня. Я высказал свою положительную оценку всех Ваших подходов и высказываний в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами, – отметил Президент Казахстана.

Он подчеркнул символичность первого государственного визита Сердара Бердымухамедова в Астану в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном. По словам Главы государства, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, две страны построили проч­ные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.

– Между нашими странами налажен активный и весьма доверительный политический диалог на высшем уровне. Я с теплотой вспоминаю свой визит в октябре прошлого года. Благодарю Вас за проявленное гостеприимство, создание всех надлежащих и очень комфортных условий для моего пребывания в Ашхабаде. Конечно же, все это послужило достижению серьезных успехов в ходе данного визита, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также передал теплые слова приветст­вия и наилучшие пожелания экс-Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе переговоров были обсуж­дены вопросы торгово-экономического взаимодействия. Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов.

– Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны, – заявил Президент Казахстана.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и оказанное гостеприимство, созданные прекрасные условия для совместной работы.

Он с удовлетворением отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению взаи­мовыгодного сотрудничества.

– Мой первый государственный визит в Республику Казахстан мы рассматриваем как важнейшее этапное событие в отношениях между нашими странами. Его главной целью является укрепление двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям, определение ясных ориентиров межгосударственного взаимодейст­вия в регионе Центральной Азии и на международной арене с учетом новых реалий и тенденций развития. Убежден, что туркмено-казахстанский политический диалог, содержание и направленность торгово-экономического партнерства должны носить комплексный характер, базироваться на согласованной стратегии и тесной координации наших действий и их подчиненности прежде всего долгосрочным интересам двух народов и государств. Сегодня отношения между странами находятся на подъеме, – заявил Сердар Бердымухамедов.

В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана.

Итоги переговоров

По итогам переговоров был подписан большой пакет документов. Главным из них стало Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Турк­менистана. В нем президенты подтвердили неизменность курса на всемерное укрепление двусторонних отношений и выведение сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия, что отвечает коренным интересам двух братских государств и служит важным фактором в обеспечении мира и стабильности в регионе Центральной Азии.

Также главы государств выступили за дальнейшее развитие и укрепление доверительного и взаимоуважительного политического диалога. Отметили важность совместной реализации двусторонних договоренностей, в том числе достигнутых по итогам государственного визита Президента РК в Ашхабад в 2021 году и нынешнего государственного визита Президента Туркменистана в Астану. Подтверждено намерение активизировать взаи­модействие на мировой арене.

В Совместном заявлении также отмечена важность совместных действий для укрепления стабильности и безопасности в Цент­ральной Азии и Прикаспийском регионе. В этом контексте дана высокая оценка достигнутому прогрессу в развитии и углублении региональной кооперации в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии и отмечена важность регулярного проведения саммитов глав прикаспийских государств.

Касаясь международной повестки дня, главы государств в Совместном заявлении выразили единое мнение о необходимости повышения роли ООН и ее институтов в решении глобальных воп­росов, обеспечения устойчивого развития, укрепления безопас­ности и стабильности в мире, а также объединения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в развитии диалога на региональном и глобальном уровнях, в том чис­ле инициативы по принятию ряда резолюций Генеральной Ассамб­леи ООН. В свою очередь Президент Туркменистана отметил значимость проведения в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также саммитов СВМДА и других, направленных на укреп­ление всеобъемлющего диалога.

Также Президент Туркменистана подчеркнул актуальность инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, выдвинутых на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по био­логической безопасности и Сети региональных центров по конт­ролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН.

Главы государств выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами международной безо­пасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур. Отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения.

Подчеркнута в Совместном заявлении двух президентов важность практической реализации совместных проектов в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, логистики и транспорта и необходимость повышения эффективности деятельности Межправительственной казах­станско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирую­щего органа в деле углубления и расширения взаимодействия в областях, представляющих взаим­ный интерес. Для расширения деловых связей подчеркнута необходимость активизации дея­тельности казахстанско-турк­менского Делового совета.

В документе главы государств поручили ускорить согласование и подписание между правительст­вами двух стран Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств и Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Подчеркнута в Совместном заявлении необходимость активизации сотрудничества в транспорт­но-коммуникационной сфере.

«Стороны продолжат развивать транспортный коридор Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран путем повышения его привлекательности, а также прорабатывать новые маршруты в целях диверсификации транс­портных коммуникаций. Отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали Узень (Казахстан) – Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран), считая этот маршрут приоритетным при осуществлении совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Республики Казах­стан и Туркменистана», – подчеркивается в документе.

Отмечены также такие аспекты, как расширение взаимодейст­вия между регионами Казахстана и Туркменистана, развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной области, совместное решение экологических проблем (в частности – в бассейнах Аральского и Каспийского морей), рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии.

В числе других документов, подписанных по итогам переговоров, Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022–2024 годов.

Заключен также ряд меморандумов: о сотрудничестве – между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономики Туркменистана; о взаимопонимании – между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики Туркменистана; о сотрудничестве в области туризма – между Министерством культуры и спорта РК и Минис­терством культуры Туркменистана; о сотрудничестве в области карантина растений – между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана; о развитии транспортно-транзитного сотрудничества – между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транс­порта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана.

Меморандум о взаимопонимании заключен между Минис­терством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Агентством «Туркменарагатнашык» при Агентстве транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Еще один меморандум о взаи­мопонимании подписали Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и государственный концерн «Туркменхимия» о сотрудничестве в области химической промышленности.

Также меморандум о взаимопонимании заключили Институт внешнеполитических исследований при МИД РК и научный Центр стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству – Внешнеторговая палата РК и Торгово-промышленная палата Туркменистана. Меморандум о сотрудничестве – НПП «Атамекен» и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью – Министерство внут­ренних дел РК и Министерство внутренних дел Туркменистана.

Кроме того, был завизирован Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

Плодотворные, открытые, дружественные

По завершении переговоров в узком и расширенном форматах Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации.

Глава нашего государства выразил признательность Сердару Бердымухамедову за то, что он принял приглашение и в качестве Президента Туркменистана впервые посетил нашу страну с государственным визитом. Лидер Казахстана также подчеркнул, что Туркменистан для нас – дружественная страна, важный и надежный партнер, с которым нас связывают близость культуры, языка, религии и традиций, общность истории.

– У наших народов единые тюркские корни. Мы всегда оказываем поддержку друг другу. Эти ценности – наше главное богатство. Поэтому наш общий долг – укреп­лять братские отношения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято Совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.

– Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров. Мы еще раз подтвердили стратегический характер казахско-туркменских отношений и выразили обоюдное стремление к дальнейшему сближению наших братских народов. В дружественном и взаимовыгодном ключе определили приоритеты дальнейшего укрепления нашего многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономическому парт­нерству. Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году – за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики, – сказал Президент Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

– Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что были предметно рассмотрены перспективы взаимо­выгодного партнерства в газовой отрасли.

– Наши компании «QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракт по импорту туркменского газа. Выражаю признательность Президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до полутора миллиардов кубометров в год, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о намерении Казахстана участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, а также обмениваться опытом и развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. Кроме того, рассмотрены перспективы экс­порта казахстанской пшеницы на туркменский рынок и строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе.

Глава государства проинформировал о том, что в ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в транс­портно-транзитной сфере.

– Мы условились принять совместные меры для вывода железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран на полную мощность. На фоне разрыва устоявшихся логистических цепочек востребованность данного маршрута резко возросла. Поэтому нами поручено подготовить План совместных дейст­вий по развитию магистрали, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим главы государств обсудили вопросы углуб­ления кооперации между морс­кими портами Актау, Курык и Туркменбаши и строительства новой автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Как убежден Глава нашего государства, залогом крепких и долгосрочных отношений Казахстана и Туркменистана служат тесные культурно-гуманитарные связи.

– Для сохранения самобытной культуры и связей с исторической родиной в Казахстане действуют туркменские национально-культурные объединения и центры. Я поддерживаю предложение уважаемого Сердара Гурбангулыевича о проведении перекрестных Дней культуры. Мы готовы в ближайшее время приветствовать туркменских артистов в нашей столице, – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что правительства двух стран также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами, прекращенного с начала пандемии. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил для придания дополнительного импульса бизнес-активности внедрить облегченный визовый режим для деловых поездок граждан двух стран.

В свою очередь Президент Турк­менистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.

– Могу с полным основанием сказать, что встреча с Президентом Казахстана полностью подтвердила наличие доброй воли, решимости и готовности глав двух государств к развитию взаимодействия по всем направлениям, а также наличие для этого больших возможностей. Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части – энергетической безопасности, развитию международного транспортно-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды, – сказал Президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил результаты состоявшихся переговоров и пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время. Как отражено в итоговом Совместном заявлении, Президент Казахстана с благодарностью принял приглашение, сроки визита будут согласованы по дип­ломатическим каналам.