фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Братские народы, стратегические партнеры

В Казахстан Президент Туркменистана прибыл с двухдневным государственным визитом, чтобы обсудить с Главой нашего государства Касым-Жомартом Токаевым перспективы казахско-турк­менского стратегического партнерства.

Приветствуя Сердара Бердымухамедова в Астане, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Туркменистан для Казахстана является не только стратегическим партнером, но и братским государством. Две наших страны объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура.

– Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед, – сказал Глава нашего государства.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил Президента РК за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом и оказанное гостеприимство.

– Позвольте также передать Вам теп­лые слова от имени Национального лидера туркменского народа уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Также хотел бы отметить, что отношения между Туркменистаном и Республикой Казахстан развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, – отметил Президент Туркменистана.

На переговорах в расширенном составе с участием делегаций двух стран были обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудчччччччччничества. В частности, на повестке дня стояли вопросы, касающиеся торгово-экономического, культурно-гуманитарного, транспортно-логистического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, IT, образования и медицины.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Сердару Бердымухамедову за то, что он принял приглашение посетить Астану с государственным визитом.

– Казахи и туркмены издавна являются родственными народами, связанными крепкими узами дружбы, – вновь подчеркнул Глава государства. – Нас объединяют общая история, созвучные стремления и близкие культурно-духовные ценности. Мы придаем особое значение всестороннему развитию сотрудничества с Туркменистаном в духе добрососедства и взаимной поддержки. Совместными усилиями мы готовы уверенно двигаться к светлому будущему. Убежден, что стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться во благо наших братских народов.

Президент Казахстана отметил, что между двумя странами налажены активные и продуктивные контакты на всех уровнях. Ведется работа между правительствами, укрепляются межведомственные связи. Наши государства также результативно взаимодействуют в рамках многосторонних структур.

По словам Главы государства, Астану и Ашхабад объединяют общее видение и схожие подходы к развитию ситуации по многим вопросам регио­нальной и международной повестки.

Особое внимание в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев уделил торгово-экономическому взаимодействию. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился более чем в четыре раза и превысил полмиллиарда долларов. Важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала, успешно работающих в Казахстане. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 млн долларов.

Отдельно отмечено поступательное расширение культурно-гуманитарных связей. Президент напомнил о проведении перекрестных Дней культуры Казахстана и Туркменистана, а также открытии памятников выдающимся дея­телям, внесшим значимый вклад в духовно-культурное наследие двух народов.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что визит Президента Туркменистана в нашу страну откроет новую страницу в двусторонних отношениях и придаст дополнительный импульс укреплению дружбы и стратегического партнерства.

Со своей стороны Сердар Бердымухамедов также заявил, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.

– Наши государства соединяют общ­ность исторических корней, духовная близость культурных ценностей, а также традиции и обычаи, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. В политико-дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан осуществляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки по обеспечению мира, безо­пасности, укреплению энергетической стабильности, развитию транспортной взаимосвязанности, достижению целей устойчивого развития и противодействию изменению климата, – сказал он.

Заявление, соглашения, меморандумы, планы

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Также в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись межправительственными и межведомственными документами, которые пополнили нормативно-правовую базу казахско-туркменских отношений и будут способствовать развитию сотрудничества в самых разных сферах.

Правительства Казахстана и Туркменистана подписали Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере и Соглашение о сотрудничестве в области миграции. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения заключено между министерствами труда и социальной защиты населения двух стран. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере подписали министерства юстиции.

Министерства сельского хозяйства заключили двусторонний Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии. Также подписан Меморандум о взаи­мопонимании между Национальным аграрным научно-образовательным центром МСХ РК и Научно-исследовательским институтом зерновых культур МСХ Туркменистана.

Подписан также двусторонний План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транс­порта на 2026–2027 годы. План основных мер по развитию сотрудничества на 2026–2027 годы заключили Министерство здравоохранения Казахстана и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Меморандум заключен между акиматом Мангистауской области и хякимликом Балканского велаята о взаимопонимании в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Меморандум о сотрудничестве в области науки подписан между Национальной академией наук при Президенте РК и Академией наук Туркменистана. Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере заключили Телерадиокомплекс Президента РК и Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Вручение ордена «Алтын Қыран»

Государственный визит Президента Туркменистана в Казахстан ознаменовался вручением ему ордена «Алтын Қыран».

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль Сердара Бердымухамедова как авторитетного государственного деятеля новой формации, прогрессивного и сильного лидера, последовательно укрепляющего государственность, социально-экономический потенциал и международные позиции Турк­менистана.

– Вы уверенно продолжаете стратегический, ориентированный в будущее курс Национального лидера туркменского народа, Аркадага, глубокоуважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Туркмени­стан под Вашим созидательным руководством демонстрирует впечатляющую динамику экономического развития. В Вашей стране идет активная модернизация промышленности, транспортной инфраструктуры. Проводится большая работа по укреплению энергетического потенциала и технологической трансформации. Благодаря Вашим дальновидным инициативам в братском Туркменистане планомерно реализуются масштабные социальные проекты, поступательно развивается научно-образовательная сфера, неуклонно повышается благосостояние граждан. Все эти достижения вызывают искреннее уважение и заслуживают самой высокой оценки, – сказал Президент.

Отдельно Глава государства остановился на усилиях руководства Туркменистана по повышению международного авторитета и укреплению статуса Ашхабада как центра дипломатии, мира и стабильности.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ярким подтверждением ответственной и активной позиции страны стала поддержанная Генеральной Ассамблеей ООН инициатива Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Президент отметил личный вклад Сердара Бердымухамедова в укрепление дружбы, взаимопонимания и стратегического партнерства между братскими странами.

– Уверен, у казахско-туркменских отношений большое будущее. Наглядным подтверждением этого стали итоги нынешних переговоров. Нет сомнений в том, что успешная реализация достигнутых договоренностей придаст мощный импульс нашему многоплановому партнерству, откроет новую страницу в летописи казахско-туркменских отношений, – считает

Касым-Жомарт Токаев.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь братский народ Казахстана за вручение ему высшей государственной награды – ордена «Алтын Қыран».

– Рассматриваю этот факт как знак высокого уважения к народу Туркменистана, свидетельство крепкой дружбы и добрососедства, которые объединяют наши народы на протяжении многих веков. Наше тесное и результативное взаимодействие на международной арене наглядно демонстрирует высокий уровень взаимопонимания, солидарности и взаимной поддержки в решении важных вопросов, стоящих сегодня в региональной и глобальной повестке дня, – сказал Президент Туркменистана.

Визит особой важности

Итоги состоявшихся переговоров главы государств подвели на совместном брифинге для представителей СМИ.

Отмечая особую значимость государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова, Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что братский Туркменистан является важным и надежным партнером Казахстана.

– Наши народы объединяют узы искренней дружбы, общие исторические корни и духовно-культурные ценности. Именно на этой незыблемой основе казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен политический диалог на высоком уровне, из года в год крепнут торгово-экономические связи. Наши страны активно участвуют в поддержании безопасности и стабильности в регионе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пользуясь случаем, Президент поздравил Сердара Бердымухамедова и весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Турк­менистана.

– Последовательная политика нейтралитета снискала Туркменистану высокий авторитет на международной арене, стала символом приверженности Туркменистана идеалам мира, стабильности и безопасности, – сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки. Намечены приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.

– Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы с уважаемым Президентом Туркменистана условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять План работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран, – отметил Глава нашего государства.

В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль отводится железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север – Юг.

– За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14 процентов. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности кас­пийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок, – сообщил Президент.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.

Президент подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.

– Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясо-молочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно остановился Глава государства на совместных проектах в сфере энергетики. По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транс­портировке туркменского природного газа в Китай. По итогам нынешних переговоров стороны договорились продолжить взаи­модействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспорт­ной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.

С учетом опыта в цифровизации государственных услуг и внедрении IT-решений наша страна пригласила туркменскую сторону к реализации совместных проектов в этой сфере.

Особое место в двусторонних отношениях традиционно занимает культурно-гуманитарная повестка.

– Казахская общественность с теплотой встретила прошедшие в Астане Дни культуры Туркменистана и открытие памятника Махтумкули Фраги, приуроченное к 300-летию великого мыслителя туркменского народа. Еще одним символом дружбы и взаимного уважения наших народов стало открытие памятника Абаю в Ашхабаде. Подчеркнули необходимость всестороннего взаимодействия в сфере культуры, включая проведение фестивалей, гастролей и других совместных мероприятий. Обсуждались многообещающие перспективы развития научно-образовательных и молодежных связей. Казахстан предложил проработать возможность открытия в Туркменистане филиала одного из казахстанских вузов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

– Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют консультативные встречи, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, объявленного по инициативе Ашхабада, – заявил Президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев еще раз выразил уверенность в том, что визит Президента Сердара Бердымухамедова стал исторической вехой для двух стран и внесет большой вклад в укрепление казахско-турк­менских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Президент Туркменистана проинформировал о позиции его страны по вопросам дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

– При обсуждении вопросов двусторонней повестки особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации. В этом контексте мы придаем важное значение укреплению деловых связей между бизнес-сообществами двух государств, – сказал Сердар Бердымухамедов.

Он также обратил внимание, что энергетика традиционно является одним из приоритетных направлений, и подтвердил готовность Туркменистана к продолжению сотрудничества в этой сфере. Также было отмечено, что Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнерства в сфере электроэнергетики и химической промышленности.

– Стратегическими компонентами нашего взаимодействия выступают транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транс­портно-транзитных коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг, – сообщил Сердар Бердымухамедов.