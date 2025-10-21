Казахстан уделяет особое внимание развитию автопрома – Токаев

Айман Аманжолова
В прошлом году в стране было произведено более 145 тысяч автомобилей

Фото: Акорда

В своем выступлении в ходе телемоста Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с открытием завода KIA Qazaqstan, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В прошлом году в этот сектор было привлечено более 290 миллиардов тенге инвестиций, что в два с половиной раза превышает показатели предыдущего года. Позитивная тенденция сохраняется: с начала текущего года в отрасль уже вложено 178 миллиардов тенге. Инвесторы проявляют большой интерес к Казахстану. Благодаря реализации масштабных мер достигнуты значительные успехи», - подчеркнул Президент.

В прошлом году в стране было произведено более 145 тысяч автомобилей. Предприятия автопрома работают в Астане, Алматы, Семее, Уральске, Кокшетау, Костанае и Сарани. В этой сфере заняты более 10 тысяч граждан, почти половина из которых – молодежь.

«Непосредственно на заводе в Костанае создается полторы тысячи рабочих мест. Работники освоят новые навыки и станут квалифицированными специалистами. Уверен, что в будущем предприятие станет настоящей кузницей инженерных кадров», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

