Меры профилактики и информирования усилили в LRT Астаны

Транспорт,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Среднесуточный пассажиропоток на сегодня составляет более 60–70 тысяч человек

Фото: МВД РК

Состоялась рабочая поездка на объекты LRT с участием первого заместителя начальника департамента полиции на транспорте Темиржана Рамазанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как отметил Темиржан Рамазанов, охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на объектах легкорельсового транспорта Астаны осуществляет отдел полиции на объектах LRT.

По его словам, среднесуточный пассажиропоток на сегодня составляет более 60–70 тысяч человек, а в праздничные дни и в период каникул эта цифра увеличивается вдвое. В связи с этим особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка как на станциях, так и в подвижном составе, где граждане должны чувствовать себя в полной безопасности.

Он уточнил, что в числе принимаемых мер — использование специальных технических средств и камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, позволяющих в режиме реального времени контролировать обстановку и своевременно реагировать на любые изменения.

Ежедневно более 100 сотрудников транспортной полиции и Национальной гвардии осуществляют патрулирование и проводят профилактическую работу на станциях и в поездах. Полицейские проверяют вагоны и станции, а также оперативно принимают меры при выявлении правонарушений.

Он также подчеркнул, что наряду с обеспечением правопорядка ключевое значение имеет формирование культуры безопасного поведения среди пассажиров, поскольку объекты LRT относятся к зонам повышенной опасности. В этих целях налажено тесное взаимодействие с ТОО «City Transportation Systems» (CTS). С участием руководства компании и сотрудников службы безопасности на регулярной основе проводятся рабочие встречи и совместные мероприятия по вопросам обеспечения безопасности.

Кроме того, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, своевременного обмена информацией и координации действий между сотрудниками полиции и работниками LRT организована единая система радиосвязи.

«На станциях и в вагонах пассажиры должны быть уверены, что в случае необходимости сотрудники полиции незамедлительно придут им на помощь», — подчеркнул спикер.

Стражи порядка также отметили важность проведения профилактической работы в местах массового скопления людей. В ходе поездки в рамках реализации принципа «Закон и порядок» пассажирам были розданы информационные брошюры и памятки, содержащие правила безопасного поведения на объектах LRT.

В министерстве напомнили, что отдел полиции на объектах LRT является структурным подразделением департамента полиции на транспорте. Протяженность обслуживаемого участка составляет 23 километра и включает 18 станций.

#МВД #пассажиры #профилактика #LRT #информирование

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