Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Конвенция обязывает каждого члена Международной организации труда ввести систему установления минимальной заработной платы, включающую в себя всю группу наемных работников, условия труда которых могут быть применены к такой системе.

Для этого устанавливаются следующие общие принципы: внедрение системы минимальной заработной платы, участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре минимальной заработной платы, учет экономических факторов и потребностей работников при определении минимальной заработной платы и запрет на дискриминацию в области оплаты труда.