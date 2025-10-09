Казахстан утвердил международную Конвенцию о минимальной зарплате

Сенат
105
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Конвенция обязывает каждого члена Международной организации труда ввести систему установления минимальной заработной платы, включающую в себя всю группу наемных работников, условия труда которых могут быть применены к такой системе.

Для этого устанавливаются следующие общие принципы: внедрение системы минимальной заработной платы, участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре минимальной заработной платы, учет экономических факторов и потребностей работников при определении минимальной заработной платы и запрет на дискриминацию в области оплаты труда.

«Задачей закона является: закрепление на международном уровне существующих подходов Казахстана к определению минимальной заработной платы и укрепление правовой базы социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении минимальной заработной платы», - говорится в заключении.

#Сенат #зарплата #конвенция

