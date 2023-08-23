Казахстан уже в этом году нарастит производство сжиженного нефтяного газа

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Меры по увеличению производства сжиженного нефтяного газа для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Было отмечено, что в республике ежегодно растет потребление газа, в частности, по итогам прошлого года этот показатель составил 1,8 млн тонн. Порядка 65% этого объема ушло на автотранспорт, 25% – на промышленные предприятия, 10% – на нужды населения и другие направления. Прогнозируемое потребление газа за 2023 год составит 1,9 млн тонн.

Для покрытия растущих потребностей ведется разработка ряда новых перспективных месторождений, первый газ из которых планируется получить уже до конца текущего года. 

Премьер-министр подчеркнул важность постоянного мониторинга ситуации на рынке топлива и своевременного запуска планируемых проектов для бесперебойного обеспечения граждан, промышленных предприятий и социальных учреждений. 

#Смаилов #экономика #премьер-министр #газ #энергетика

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