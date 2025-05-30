Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана

Правительство
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи, прибывшим в РК для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества. Внимание уделено расширению взаимодействия в транспортно-логистической сфере, геологоразведке, сельском хозяйстве, цифровизации, здравоохранении, образовании и др.

Рассмотрены меры по активизации торгово-экономического сотрудничества с акцентом на диверсификацию экспорта отечественных товаров. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Товарооборот в прошлом году составил $545,2 млн, из них экспорт казахстанской продукции – $527,7 млн.

Обсуждены вопросы строительства трансафганской железной дороги Тургунди – Герат. Реализация проекта имеет стратегическое значение для региона. Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией и может сыграть весомую роль в повышении эффективности коридора «Север-Юг». Рассмотрены планы по участию отечественных компаний в реализации совместных проектов на территории Афганистана по геологоразведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых.

В сфере цифровизации казахстанской стороной будут продолжены консультации и совместная разработка стратегии по внедрению новых технологий в Афганистане.

«Казахстан остается приверженным консолидации усилий международного сообщества для устойчивого развития региона. На сегодняшний день республика входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана и активно сотрудничает с международными партнерами и организациями по преодолению продовольственного кризиса в Афганистане. Наша страна остается надежным поставщиком зерна и муки на афганский рынок. Готовы начать поставки других видов зерновых, продукции животноводства, кондитерских и мучных изделий. В целом, мы заинтересованы в расширении номенклатуры товаров. Для этого мы открыли «Торговый дом Казахстана» в Герате и намерены открыть казахстанский торговый дом в Кабуле», — отметил Олжас Бектенов.

Нуриддин Азизи подчеркнул заинтересованность Афганистана в расширении взаимодействия с Казахстаном в области реализации совместных проектов. Участники встречи особо отметили перспективы экспорта казахстанской сельскохозяйственной техники на афганский рынок.

«Казахстан является для нас важным партнером в области торговли. В данном направлении мы видим потенциал, который можно совместно реализовать. Нас интересуют казахстанские технологии в сфере IT, производство в области сельского хозяйства. Качество вашей продукции самое высокое по сравнению с другими странами. Есть также заинтересованность в сельскохозяйственной технике, производимой в Казахстане»,  — отметил Нуриддин Азизи.

Кроме того, внимание акцентировано на деятельности открытого недавно в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для ЦА и Афганистана, который внесет значительный вклад в укрепление стабильности и поступательное развитие региона.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения укреплять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.

#Правительство #Афганистан #сельское хозяйство

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