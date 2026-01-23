Участник Олимпийских игр в Пекине-2022 Шынгыс Ракпаров во второй раз поборется за медали главных стартов четырёхлетия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры
Особенностью подготовки казахстанского спортсмена стало то, что на протяжении длительного времени он тренировался в составе сборной Норвегии.
На сегодняшний день Казахстан располагает олимпийскими лицензиями в следующих видах спорта:
Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракышева
Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко
Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина
Фристайл-акробатика: Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан, Аяна Жолдас
Горнолыжный спорт: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов
Лыжные гонки: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев