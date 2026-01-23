Участник Олимпийских игр в Пекине-2022 Шынгыс Ракпаров во второй раз поборется за медали главных стартов четырёхлетия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото из архива НОК

Особенностью подготовки казахстанского спортсмена стало то, что на протяжении длительного времени он тренировался в составе сборной Норвегии.

На сегодняшний день Казахстан располагает олимпийскими лицензиями в следующих видах спорта:

Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракышева

Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко

Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина

Фристайл-акробатика: Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан, Аяна Жолдас

Горнолыжный спорт: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов

Лыжные гонки: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев