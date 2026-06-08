Заказать госномер автомобиля для юрлиц можно через портал eGov.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале электронного правительства eGov.kz автоматизирована услуга на получение государственных регистрационных номерных знаков для юридических лиц. Теперь организации могут подобрать желаемые номера для своих автомобилей онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Обновленный сервис «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт для юридических лиц» (ГРНЗ) доступен на портале eGov.kz.

Аналогичный сервис в ближайшее время появится и в мобильном приложении eGov Business на главной странице. Ранее данная популярная услуга была доступна только физическим лицам.

Напомним, что с 2026 г. расширен перечень государственных регистрационных номерных знаков и включает «желаемые» и «зеркальные» категории.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;

- выбрать услугу «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт»;

- произвести поиск желаемого номера и комбинации;

- если указанный номер занят, необходимо ввести другой;

- если номер свободен, отображается стоимость в МРП и в тенге;

- заполнить все обязательные поля (выбрать область, ЦОН, в котором будет выдан номер и тип номера);

- оплатить государственную пошлину;

- подписать заявку ЭЦП с правом подписи.

- в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

Готовый номер необходимо забрать в ранее указанном ЦОНе.

Важно отметить, что номер закрепляется за организацией после выдачи государственного регистрационного номера автомобиля в ЦОНе.

Таким образом, в случаях, когда граждане производят переоформление либо покупку автомобиля, необходимо убедиться, что номер уже готов к выдаче в ЦОНе. Выдача номеров согласно правилам оказания данной услуги составляет: для городов Астана и Алматы – в течение 5 рабочих дней, для областей и города Шымкента – в течение 15 рабочих дней.

Госуслуга запущена благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг МИИЦР РК, АО «Национальные информационные технологии» и МВД РК.