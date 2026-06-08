Заказать госномер автомобиля для юрлиц можно через портал eGov.kz

Госуслуги
Дана Аменова
специальный корреспондент

Готовый номер необходимо забрать в ранее указанном ЦОНе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале электронного правительства eGov.kz автоматизирована услуга на получение государственных регистрационных номерных знаков для юридических лиц. Теперь организации могут подобрать желаемые номера для своих автомобилей онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Обновленный сервис «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт для юридических лиц» (ГРНЗ) доступен на портале eGov.kz.

Аналогичный сервис в ближайшее время появится и в мобильном приложении eGov Business на главной странице. Ранее данная популярная услуга была доступна только физическим лицам.

Напомним, что с 2026 г. расширен перечень государственных регистрационных номерных знаков и включает «желаемые» и «зеркальные» категории.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;

- выбрать услугу «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт»;

- произвести поиск желаемого номера и комбинации;

- если указанный номер занят, необходимо ввести другой;

- если номер свободен, отображается стоимость в МРП и в тенге;

- заполнить все обязательные поля (выбрать область, ЦОН, в котором будет выдан номер и тип номера);

- оплатить государственную пошлину;

- подписать заявку ЭЦП с правом подписи.

- в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

Готовый номер необходимо забрать в ранее указанном ЦОНе.

Важно отметить, что номер закрепляется за организацией после выдачи государственного регистрационного номера автомобиля в ЦОНе.

Таким образом, в случаях, когда граждане производят переоформление либо покупку автомобиля, необходимо убедиться, что номер уже готов к выдаче в ЦОНе. Выдача номеров согласно правилам оказания данной услуги составляет: для городов Астана и Алматы – в течение 5 рабочих дней, для областей и города Шымкента – в течение 15 рабочих дней.

Госуслуга запущена благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг МИИЦР РК, АО «Национальные информационные технологии» и МВД РК.

#автомобиль #заказ #госномер #egov.kz

Популярное

Все
Партия Пашиняна лидирует с 51,03% голосов – ЦИК Армении
Казахский тазы триумфально представлен на World Dog Show 2026 в Болонье
Теннисист Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире в Швеции
Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
Paramount анонсировала создание новой студии видеоигр
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Посевную кампанию успешно завершили в Казахстане
В Киеве накрыли сеть call-центров по вербовке закладчиков для Казахстана
Казахстанские борцы завоевали 12 медалей на турнире в Монголии
МВД напомнило о правилах защиты детей от онлайн-грумеров
Почти полторы тысячи казахстанцев пострадали от финпирамиды CVK
Первый китайский «круиз в никуда» отправился из Шанхая
В Германии пользователей Facebook оштрафовали за оскорбления канцлера Мерца
В Японии и Индонезии эвакуируют людей из-за угрозы цунами
Прием заявок на национальный конкурс «Мерейлі отбасы» начался в Астане
Премьер-министр посетил крупные предприятия Астаны
Гвардейцы заступили на службу на станциях LRT
Гимнастка Акмарал Ерекешева дважды выиграла «бронзу» клубного чемпионата Испании
Переднеазиатского леопарда снова заметили в мангистауском заповеднике
Педагог с большой буквы
Мудрый, добрый, человечный...
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Мостостроителям дан срок до сентября
От маленького цеха до брендовой компании
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
В Алматы откроется детский научный музей
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Карметкомбинат модернизируется
Посвящается певцу и композитору
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Грузоперевозчики теперь могут онлайн получить разрешения на…
Казахстанцы смогут оформить техпаспорт на недвижимость толь…
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Мостом доверия назвала «е-Otinish» глава Минкультуры Аида Б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]