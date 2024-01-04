Казахстан вошёл в ТОП-10 по объёму прямых иностранных инвестиций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Экономика
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Камбоджа получит самые крупные прямые иностранные инвестиции в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на fdiintelligence 

Фото: kazpravda.kz

Камбоджа возглавила список стран Азиатско-Тихоокеанского региона (FDI) в 2024 году, за ней следуют Филиппины и Кения.

Ожидается, что в 2024 году Камбоджа получит самый мощный инвестиционный импульс, согласно ежегодному списку наблюдений за самыми крупными инвестициями FDI.

В исследовании, в котором оцениваются макроэкономические траектории и траектории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 50 крупнейших в мире направлениях ПИИ с использованием данных МВФ и мониторинга иностранных инвестиций fDi Markets, выделяются те страны, которые вступают в новый год с сильными макроэкономическими показателями и сильными показателями ПИИ, поскольку мир все еще продолжает восстанавливаться после Covid.

Азия показала хорошие результаты в «Списке наблюдения» в этом году, включив шесть стран в первую десятку: Камбоджа, которая возглавляет общий список наблюдения, Филиппины - на втором месте, Ирак - на четвертом, Казахстан - на шестом, Азербайджан - на седьмом и Индия - на 10-м. Всего три африканские страны вошли в первую десятку: Кения - на третьем, Намибия - на пятом и Марокко - на восьмом. Сербия оказалась единственной страной за пределами Азии и Африки, которая вошла в десятку лучших, заняв девятое место.

Учитывая прогнозируемый рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 6,1% в 2024 году по сравнению с 5,6% в 2023 году, МВФ ожидает, что Камбоджа станет самой быстрорастущей экономикой в Юго-Восточной Азии в следующем году, а инфляция будет сдерживаться на уровне 3% как в 2023 году, так и в 2024.

Страна укрепила свои торговые отношения посредством соглашений о свободной торговле с Китаем и Южной Кореей, которые вступили в силу в 2022 году. Она также является членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Регионального всеобъемлющего экономического партнерства и имеет преференциальный доступ к рынку ЕС, хотя в 2020 году она была частично исключена блоком из-за проблем с правами человека.

В то же время, экономика Юго-Восточной Азии извлекает выгоду из восстановления туризма с тех пор, как в начале 2023 года Китай начал снимать ограничения на поездки, связанные с Covid.

По данным fDi Markets, после того, как в 2021 году объем прямых иностранных инвестиций в новые проекты практически исчез, он восстановился, достигнув $2 млрд, которые распределили по 20 проектам за первые девять месяцев 2023 года. На долю Китая приходилось более двух третей капитальных затрат страны на ПИИ в новые проекты с 2021 года, при этом китайские компании активно работали по всем направлениям: от строительства и эксплуатации новой скоростной автомагистрали стоимостью 1,35 миллиарда долларов до проектов по производству шин и солнечных панелей.

МВФ ожидает, что Филиппины, занявшие второе место, поднимут ВВП с 5,3% до 5,9%, а инфляция прогнозируется на уровне 3,2% в 2024 году. Эффект от реформы был немедленным. Крупные иностранные компании, такие как датская Copenhagen Infrastructure Partners и немецкая WPD, пообещали вложить целых 13,9 млрд долларов в новые проекты ветровой и солнечной энергетики по всей стране за первые девять месяцев 2023 года.

По оценкам МВФ, ВВП Кении, как ожидается, вырастет на 5,3% в 2024 году по сравнению с 5% в 2023 году, при этом инфляция будет относительно высокой и составит 6,6% в 2024 году. С 2021 года в стране наблюдается исторически высокий приток ПИИ в новые проекты. Одна из крупнейших побед новоизбранного президента Кении Уильяма Руто в области прямых иностранных инвестиций, который также пришел к власти в 2022 году, пришла от Moderna. Американская фармацевтическая компания заключила соглашение об инвестировании до 500 миллионов долларов, поскольку она планирует разместить свое первое африканское предприятие по производству вакцин с информационной РНК (мРНК) в Кении — одно из первых в своем роде в Африке. Энергетический сектор страны также привлек очень сильный интерес ПИИ: базирующаяся в Дубае компания AMEA Power объявила в сентябре 2023 года о намерении производить экологически чистый водород в Момбасе, общий объем инвестиций оценивается в 2,29 миллиарда долларов, показывают данные fDi Markets.

Зеленый водород также является движущей силой преобразовательной траектории прямых иностранных инвестиций Намибии, занявшей пятое место.

Вторая по малонаселенности страна в мире продвигается вперед с проектом зеленого водорода стоимостью 9,4 миллиарда долларов в национальном парке Цау Хаеб, который разрабатывается намибийской компанией Hyphen Hydrogen Energy, которая частично принадлежит немецкой компании по возобновляемым источникам энергии Enertrag.

Наконец, энергетический потенциал Ирака не нуждается в представлении. Но именно долгожданная социальная и политическая стабильность страны способствовала экономическому росту и притоку прямых иностранных инвестиций, помогая ей занять четвертое место в списке наблюдения за самыми крупными показателями прямых иностранных инвестиций на 2024 год.

#казахстан #рейтинг #инвестиции

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