Казахстан впервые будет представлен на Олимпиаде в бадминтоне

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Кошкарбек Тусипов

Лидер национальной сборной по бадминтону Дмитрий Панарин квалифицировался на главные летние старты четырехлетия, которые уже совсем скоро пройдут в столице Франции.

фото olympic.kz

При этом он вписал свое имя в спортивную летопись Казахстана, став первым спортсменом, который представит страну в этом виде спорта на олимпиадах, отмечается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана. В данный момент он занимает 31-е мес­то в олимпийском рейтинге с 25 005 набранными очками. Он также помог нашей команде подняться на 25-е место в мировом рейтинге с 2 695 очками.

– Честно говоря, не были дома последние три месяца. Мы сделали все возможное, чтобы наб­рать очки в олимпийском рейтинге и пополнить ряды спортсменов, которые пройдут квалификацию. Наша олимпийская система отбора очень похожа на ту, которая в дзюдо. Все определяется рейтингом. Чтобы набрать больше очков, необходимо участвовать в большом количестве соревнований и занимать самое высокое мес­то, – отметил Дмитрий после очередного успеха.

Напомним, что путевку на Олимпийские игры получат спортсмены, занявшие первые 38 мест в рейтинге этого вида спорта. Фактически отбор будет официально завершен 28 апреля. До этого предстоит провести еще два турнира. Но результаты этих стартов на положение казахстанца уже никак не влияют. Никто уже не сможет отобрать у нас место и лицензию, и потому с уверенностью можно заявить о том, что Дмитрий поедет на летние Игры-2024 в Париже.

Сборная Казахстана во главе с Панариным целых три месяца участвовала в международных соревнованиях. В начале января они прошли двухнедельные сборы в Малайзии, оттуда вылетели на соревнования в Иран, потом на турнир в Азербайджане, а далее вернулись в Малайзию, где продолжили тренировки. Далее коман­да поехала в Уганду, где Дима занял третье место. Потом были турниры в Германии, Португалии, Франции, Польше, Таиланде и два рейтинговых соревнования в Казахстане. Именно на них лидер нашей сборной набрал нужное количество очков и стал обладателем заветной олимпийской лицензии.

– В данный момент Панарин находится в Татарстане, в Казани, где защищает диплом в учебном заведении. Наш спортсмен успевает везде. А свой путь на Олимпиаду он фактически начал в прошлом году на летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу, где вошел в восьмерку лучших и набрал свои первые рейтинговые очки, – отмечает главный тренер по бадминтону Аскар Орманов.

#олимпиада #сборная Казахстана #бадминтон

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