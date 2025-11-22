Фото: Нургали Жумагазы, Турар Казангапов

Сборная Казахстана завершила свое выступление на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В общей сложности наши спортсмены завоевали 56 медалей. Среди них 15 являются золотыми. Также в активе атлетов 20 "серебра" и 21 "бронза". Данный результат позволил занять седьмое в командном зачёте.

По три золотые награды стране принесли представители команд по плаванию, тяжёлой атлетике и джиу-джитсу.

В настольном теннисе казахстанцы отметились двумя золотыми медалями. По разу на первую ступень пьедестала казахстанцы поднялись в дзюдо, муай-тай, фехтовании, каратэ.

Также казахстанские атлеты завоевали медаль в командном виде спорта. До финала дошла женская сборная по гандболу, став в итоге второй.

Лидером медального зачета стала Турция. В активе сборной 72 "золота", 44 "серебра" и 39 "бронз". Узбекистан финишировал вторым (29 "золота", 35 "серебра", 32 "бронзы"). Иран замкнул тройку лучших (29 "золота", 19 "серебра" и 33 "бронзы").

Добавим, что всего нашу сборную представили более 100 атлетов, которые бились за медали в 15 видах спорта из 23, представленных в соревновательной программе.