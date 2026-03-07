Казахстан завоевал «бронзу» в первый день Гран-при в Австрии
В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана.
Сборная Казахстана по дзюдо отметилась одной медалью в первый день турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Однако подняться на подиум удалось только одному дзюдоисту.
Абиба Абужакынова (до 48 кг) уступила Амбер Герсьес (Нидерланды).
У мужчин в весе до 60 кг в казахстанском дерби Шерзод Давлатов оказался сильнее сокомандника Амана Бакытжана.
Гусман Кыргызабев в схватке за третье место потерпел поражение от Адриана Чинарро Нието (Испания).