Казахстан завоевал «бронзу» в первый день Гран-при в Австрии

Спорт
3

В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана.

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась одной медалью в первый день турнира серии Гран-при в Линце (Австрия),  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана.

Однако подняться на подиум удалось только одному дзюдоисту.

Абиба Абужакынова (до 48 кг) уступила Амбер Герсьес (Нидерланды). 

У мужчин в весе до 60 кг в казахстанском дерби Шерзод Давлатов оказался сильнее сокомандника Амана Бакытжана.

Гусман Кыргызабев в схватке за третье место потерпел поражение от Адриана Чинарро Нието (Испания).

#Спорт #медаль #дзюдо

Популярное

Все
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
За любовь!
Ни одного правонарушения за год
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Признание научных достижений
«Мама, я тебя люблю!»
От теплицы до букета
Цифровое пространство станет безопаснее
Новая Конституция укрепит институт семьи
Учит справляться со стрессом
Железная воля и мечты о подиуме
У побед – женское лицо
Прививать любовь к слову
Маршрут без стереотипов
Лучшее начинается с первого шага к нему
Музыка новой волны
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Продукция с всегда высоким спросом
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Маулен Ашимбаев: Поддержка людей с инвалидностью является п…
«Летающий» лыжник Илья Мизерных вошёл в десятку лучших на ю…
Казахстанец завоевал «золото» на турнире по гребному слалом…
Защитить титул чемпиона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]