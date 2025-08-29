Теперь в активе сборной РК четыре награды

Казахстанский дзюдоист Мухаммедали Жылкайдар потерпел поражение в финале чемпионата мира среди кадетов в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В решающей схватке в весовой категории до 66 килограммов Жылкайдар уступил Рахиму Хамхоеву (Россия), став в итоге серебряным призером.

В этом же весе Ролан Каиргали победил Анечка Мати (Канада). Это принесло ему третье место.

Теперь в активе сборной РК четыре награды. Ранее Ернур Батыргали (до 60 кг) завоевал золотую медаль, а Арман Мыса (до 50 кг) - "бронзу".