Казахстан завоевал историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.

В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231-224.

Отмечается, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.

Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира, подчеркнули в НОК.