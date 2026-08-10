Двумя рекордами отметился Казахстан на ЧМ по лёгкой атлетике U20

В Юджине (Орегон, США) завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет

Фото: пресс-служба Федерации

Представители сборной Казахстана отметились двумя рекордами страны и двумя выходами в финал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В соревнованиях по прыжкам с шестом среди девушек Анна Черкашина в квалификации показала 4.10 метра, что стало новым высшим достижением РК в категории U20. В финале спортсменка повторила свой результат и заняла итоговое 11-е место.

Максим Сажнев, выступавший на ЧМ в соревнованиях по метарию диска также установил рекорд Казахстана (U20) в квалификационном раунде - 61.37 метра. В финальном выступлении атлет показал 59.85 метра, финишировал в итоге также 11-м.

Результаты казахстанцев в остальных дисциплинах:

- Шерхан Егизбай (спортивная ходьба, 5000 метров) - 38 место

- Егор Струков (спортивная ходьба, 5000 метров) - 36 место

- Глеб Гладилов (тройной прыжок) - 31 место

- Кирилл Савченко (400 метров с барьерами) - 54 место

- Богдан Гончаров (110 метров с барьерами) - 37 место

- Маргарита Стороженко (спортивная ходьба, 5000 метров) - 25 место

- Антонина Чернышова (100 метров с барьерами) - 58 место

- Алина Головина (100 метров с барьерами) - 45 место

- Софья Киденко (400 метров) - 51 место