Казахстан завоевал три медали на турнире по настольному теннису в Бахрейне

Спорт
131

В Манаме (Бахрейн) завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Команда Казахстана завоевала на нем три медали.

В индивидуальном зачёте у девочек U11 Адель Вебер поднялся на вторую ступень пьедестала.

В мужском смешанном разряде (U19) бронзовыми призерами стали Кадырали Кабдылуахитов и Нурислам Касым.

Кабдылуахитов выступал в паре с У Ин Сюанем (Китайский Тайбэй), а Касым - с Пэе Ю-Ханом (Китайский Тайбэй).

#Акорда #НОК

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Когда мороз становится угрозой
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Открылась именная smart-аудитория
Популярность библиотек растет
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Будущие чемпионы растут на селе
Проявили характер на старте турнира
Олимпиада в прямом эфире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]