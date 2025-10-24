Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстана вторую серебряную медаль юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана

По данным НОК, спортсменка успешно выступила в финальном забеге на 1500 метров.

Мельникова преодолела дистанцию за 4:51.61.

Золотую медаль завоевала Назима Рахимжонова (Узбекистан) - 4:51.20. Третьей стала Санипа Гимхани (Шри-Ланка) - 4:52.32. Казахстанка Агата Красаева стала седьмой.

Отметим, что в активе сборной Казахстана четыре медали. Ранее вторым стал Рамазан Айнегов (триатлон). На третью ступень пьедестала поднялись Глеб Клепинин (лёгкая атлетика) и Алиям Азизова (пенчак силат).