Казахстанец включён в атлетическую комиссию Ассоциации исламской солидарности

Спорт
105
Дана Аменова
специальный корреспондент

В голосовании принимали участие спортсмены, делегированные каждым НОК

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский спортсмен, член национальной сборной по плаванию Адильбек Мусин избран в состав Комиссии атлетов Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Выборы прошли в преддверии Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с участием представителей Национальных Олимпийских комитетов из стран-членов Ассоциации. 

В голосовании принимали участие спортсмены, делегированные каждым НОК. По итогам выборов в состав Комиссии вошли 8 кандидатов из 15.

Добавим, что Игры исламской солидарности-2025 пройдут с 7 по 21 ноября. Сборную Казахстана представят более 100 спортсменов, которые выступят в 15 видах спорта.

#комиссия #НОК #пловец #ISSА

