Астанчанку наказали за фейковое видео об убийстве женщины-водителя

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении А. за размещение ложной информации на онлайн-платформах, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы суда, женщина разместила в TikTok видео о том, что попутчик перерезал горло женщине-водителю в столице. Однако в полиции проинформировали, что данный факт нигде не зарегистрирован, и информация не соответствует действительности.

На судебном заседании А. с нарушением в своих действиях согласилась частично, пояснила, что на следующий день удалила это видео, но оно успело распространиться другими подписчиками. По ее словам, целью размещения видео было предупредить таксистов избегать случайных попутчиков и предотвратить возможные преступления в будущем.

В пресс-службе суда отметили, что санкция статьи 456-2 части 3 КоАП предусматривает штраф на физических лиц – в размере 20 МРП.