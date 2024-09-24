Астанчанку наказали за фейковое видео об убийстве женщины-водителя

Женщину оштрафовали за распространение недостоверных сведений
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении А. за размещение ложной информации на онлайн-платформах, сообщает Kazpravda.kz
По данным пресс-службы суда, женщина разместила в TikTok видео о том, что попутчик перерезал горло женщине-водителю в столице. Однако в полиции проинформировали, что данный факт нигде не зарегистрирован, и информация не соответствует действительности.
На судебном заседании А. с нарушением в своих действиях согласилась частично, пояснила, что на следующий день удалила это видео, но оно успело распространиться другими подписчиками. По ее словам, целью размещения видео было предупредить таксистов избегать случайных попутчиков и предотвратить возможные преступления в будущем.
В пресс-службе суда отметили, что санкция статьи 456-2 части 3 КоАП предусматривает штраф на физических лиц – в размере 20 МРП.
«Постановлением суда А. признана виновной в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 456-2 КоАП и назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП. Постановление не вступило в законную силу», – говорится в официальном сообщении.