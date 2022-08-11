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Казахстанки – в пятерке лучших
Кошкарбек Тусипов

В индийском городе Ченнай завершилась Всемирная шахматная олимпиада.

Для нас этот турнир стал знаковым, так как казахстанские шахматисты обновили свои результаты, которые стали лучшими за всю историю выступлений на этой специализированной олимпиаде.

Так, наши девушки даже претендовали на попадание в тройку лидеров и могли вернуться домой с медалями, но завершили турнир на почетном пятом месте. В 2014 году казахстанки были шес­тыми, а в 1992 и 1996 годах занимали итоговое восьмое место. Кстати, наши девушки, показав отличный результат, еще и отобрались на предстоящий командный чемпионат мира.

В последнем, 11-м туре турнира казахстанки встречались с командой Индия-3 и победили со счетом 2,5:1,5. Жансая Абдумалик и Бибисара Асау­баева выиграли свои партии, Ксения Балабаева сыграла вничью, а на четвертой доске Гулисхан Нахбаева потерпела поражение от соперницы.

Лидер нашей сборной 18-летняя Бибисара Асаубаева так подвела итоги Всемирной шахматной олимпиады, ответив на вопросы подписчиков в Instagram Stories: «Результат хороший, но могло быть и лучше. Надеюсь, на следующей олимпиаде мы будем в тройке лучших. Это была моя первая олимпиада, могла сыграть лучше, и у команды были шансы на попадание в тройку, но в общем я довольна результатом, есть к чему стремиться и над чем работать. Смело могу сказать, что команду ни разу не подвела».

Турнир среди женских национальных команд выиграла сборная Украи­ны, «серебро» – у Грузии, а бронзовая награда досталась спортсменкам из Индии.

В это же время мужская сборная Казахстана сыграла вничью (2:2) в последнем туре с командой Индия-3 и поднялась в финальной версии таблицы на 17-е итоговое место. Ринат Джумабаев свой матч выиграл, а Алишер Сулейменов и Казыбек Ногербек поделили очки с соперниками. Арыстанбек Уразаев партию проиграл. Отметим, что в 1998 году мы были на 19-м месте, а в 2018-м – лишь 21-ми.

Чемпионами же турнира стали шахматисты из Узбекистана, «серебро» – у национальной команды Армении, а бронзовые награды завоевала команда Индия-2.

Кстати, этот год был объявлен Годом женщин в мире шахмат, а потому здесь прошла и специальная церемония награждения представительниц прекрасного пола. Все мы уже знаем о том, что лучшей шахматисткой Азии-2021 среди женщин была признана Бибисара Асаубаева. Но помимо нее, награды также была удостоена Каусар Бауыр­жан как лучший шахматный арбитр континента; Гульмиру Даулетову признали лучшим организатором; Дилайла Садвакасова стала лучшим комментатором и звездой социальных сетей Азии, а Жансая Абдумалик, которая на олимпиаде стала еще и бронзовым призером среди первых досок, была признана одной из самых влиятельных личнос­тей в шахматном мире континента.

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