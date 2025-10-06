В полуфинале Дана Абдирова оказалась сильнее Джиованны Андраде из Бразилии

Фото: пресс-служба НОК РК

В Лиме стартовал юниорский чемпионат мира по дзюдо. Команда Казахстана отметилась на соревнованиях первой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

До финала в весовой категории до 57 килограммов дошла Дана Абдирова. В 1/2 спортсменка оказалась сильнее Джиованны Андраде (Бразилия).

В решающей схватке Абдирова уступила Мио Ширакане (Япония), став в итоге серебряным призером ЧМ.