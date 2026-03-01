Казахстанская конькобежка установила историческое достижение на юниорском ЧМ в Германии

С общим результатом в 156,001 балла она получила четвертую по счету награду

Кристина Шумекова вошла в историю отечественного конькобежного спорта на юниорском чемпионате мира в Инцелле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Спортсменка завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 метров, которая стала четвертой наградой в активе Шумековой в Инцелле. Ее результат составил 4:03.99.

При этом конькобежка установила историческое достижение. В малом многоборье (по сумме всех индивидуальных дисциплин) казахстанка стала первой, что до этого никому из наших атлетов в этом виде спорта не удавалось. В сумме она набрала 156.001 балла.

Австрийка Джанин Роснер стала второй - 157.364. Ясмайн Венхейс (Нидерланды) замкнула тройку лучших - 160.928 (победу в многоборье одерживает атлет с наименьшей суммой баллов).

В НОК добавили, что ранее Кристина Шумекова отметилась "золотом" на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.

