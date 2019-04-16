Казахстанская продукция должна быть узнаваема за рубежом – Мамин о продвижении экспорта

Экономика
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил, что вопросы продвижения экспорта казахстанской продукции и ход реализации национальной экспортной стратегии будут зависеть от продвижения через экспортные бренды, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Развитие экспортного потенциала страны является стратегически важным фактором обеспечения качественного роста экономики. Мы должны изменить отрицательное сальдо торгового баланса с нашими основными партнерами. Для решения этих задач организован казахстанский центр индустрии экспорта", – сказал Мамин.

Премьер заявил, что необходимо обеспечить работу по повышению качества и доступности трансграничной инфраструктуры.

"Это важно, поскольку наши ближайшие торговые партнеры имеют стабильные прогнозы развития экономии. Казахстанская продукция должна быть узнаваема за рубежом, и ее продвижение необходимо обеспечить через экспортные бренды", – отметил глава Правительства.

По его словам, в сфере АПК эта работа уже начата.

"Так что, необходимо их продвинуть на внешние рынки. Для этого наши производители должны повышать качество товаров и обеспечить их полное соответствие регламентам стран нашего экспортного интереса", – указал он.

Премьер-министр также поручил некоторым ведомствам обеспечить разработку и внедрение казахстанских стандартов и соответствующих дорожных карт по продвижению экспорта.

"Министерству индустрии и инфраструктурного развития – должна быть сформирована современная лабораторная база. Это поможет нашему бизнесу получить соответствующую сертификацию. Также следует проработать вопрос продвижения экспортоориентированных товаров через электронные международные площадки. Министерству национальной экономики совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, Министерством сельского хозяйства и Министерством иностранных дел - в месячный срок разработать соответствующие дорожные карты по продвижению экспорта в отраслях и приоритетных сферах услуг", – заключил Мамин.

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