Казахстанская школа робототехники признана на World Robot Olympiad

Под шаныраком казахстанской компании «Robotek» впервые в истории World Robot Olympiad открыт национальный павильон. На полях WRO в турецком Измире Астана подписала меморандумы о сотрудничестве с лучшими клубами робототехники, которые признаны реальными лидерами в глобальной IT-индустрии

Мировой финал WRO (Всемирная олимпиада роботов) можно назвать знаковым событием 2024-го года для Турецкой Республики. В древнем Измире – знаменитой Смирне, которая претендует на звание родины самого Гомера, – встретились юные робототехники эпохи AI. Это самые успешные и амбициозные школьники ста стран, и взрывное время искусственного интеллекта – их абсолютная реальность. Будущие Нобелевские лауреаты, Джобсы, Маски, Цукерберги разных национальностей на историческом фундаменте двух тысячелетий создавали уникальные решения для всего человечества. По традиции на World Robot Olympiad главная тема каждого года связана с Целями устойчивого развития ООН, и символично, что именно в Измире главные старты WRO–«Earth Allies»– посвящены глобальной консолидации всех союзников Земли.

Впервые на World Robot Olympiad под шаныраком «Robotek» был открыт национальный павильон – казахстанский – и начата новая история Всемирной Олимпиады.

Участники мирового финала собрались на Дне казахстанской робототехники «Digital Kazakhstan», где были представлены знаковые успехи отечественного STEM-образования и страновые достижения в цифровизации. Сакральные кюи Курмангазы, большая группа поддержки из числа измирских студентов – волонтеров, национальные костюмы, уникальные сувениры, баурсаки, жент и другие шедевры кочевого дастархана создавали уникальную атмосферу в страновом павильоне и подтвердили интерес к вековым традициям и космической культуре казахского народа в эпоху искуственного интеллекта и гуманоидных роботов.

Первыми поддержать открытие национального стенда и юных робототехников Астаны пришли представители известного в США образовательного STEM-центра «ChasewoodLearning», средней школы Синтая из китайского Хэбэя, азербайджанской инженерной академии «AREA», с которыми «Robotek» подружился на WRO – 2023.

Национальный организатор World Robot Olympiad по Соединенным Штатам Вильям Вонг отметил, что панамские меморандумы уже работают и первым событием для американской и казахстанской сторон стали успешные учебно-тренировочные сборы в Чикаго.

На Дне казахстанской робототехники «Digital Kazakhstan» в рамках глобальной инициативы «TurkTime!» закреплено стратегическое партнерство с лучшими школами робототехники тюркоязычных стран.

На полях WRO «Robotek» также подписал меморандумы о сотрудничестве с известнымишколами, первыми в мировом рейтинге робототехники. Это ставший легендой тайваньский «OFDLRoboticsLab» и его главный тренер Энтони Сю, познакомиться с которым мечтают все участники WRO. Панамский «Fundesteam», ответственный за STEM-образование во всей Латинской Америке. Национальные организаторы World Robot Olympiad по Сингапуру, которые уже сегодня готовятся принимать мировой финал в 2025 году. «ScreenaGerRobotics» из Венгрии – флагманский проект для европейских школьников. Вьетнамский «KidEngineer», вдохновляющий юных робототехников Юго-Восточной Азии.

Все они планируют приехать в Астану в следующем мае на международный чемпионат «RobotekGrandTournament», признанном страновым IT-брендом Казахстана.

Исполнительный президент панамской компании «Fundesteam» Марвин Кастильо подчеркнул, что все государства Латинской Америки заинтересованы в сотрудничестве с казахстанской стороной, а миссия «RobotekGrandTournament» – в интеграции мировых лидеров нового поколения в IT-индустрии.

По итогам «Digital Kazakhstan» сингапурская сторона, которая сегодня готовится к мировому финалу предстоящего года, приняла историческое решение–об открытии национальных павильонов на WRO-2025. Глобальная инициатива Казахстана, де-факто впечатлившая всех в Измире, де-юре будет закреплена в знаменитом городе-государстве, а страновые стенды и Дни станут новой традицией World Robot Olympiad. Именно Сингапур – родина Всемирной Олимпиады, который впервые собрал юные таланты в 2004 году.

Сегодня WRO — самый престижный среди мировых чемпионатов по робототехнике, в котором приоритетными являются академические знания и инженерные решения глобальных стандартов. На испытательных полигонах в Турции на старт вышло рекордное количество команд – более 550.

В Измире звездная команда «Robotek» в очередной раз доказала мировой класс и глобальные перспективы казахстанской IT-индустрии. Ансар Саурбаев, Марат Казкенов, Батырхан Байтереков, Али Умаргалиев, Акежан Жетписбеков, Амандос Аубакир, Глеб Листопадний, Адильхан Мукушев – это новые надежды отечественной робототехники, впечатлившие сто стран.

– Все три дня нас переполняла огромная гордость за юных соотечественников, когда представители разных континентов и команд признавались, что восхищены их инженерным творчеством, – призналась одна из лидеров студенческого движения казахстанских студентов в Измире Улмекен Токтасын.

Генеральный секретарь World RobotOlympiad Клаус Кристенсен подтвердил, что казахстанские команды в каждом глобальном финале демонстрируют мировые стандарты в STEM-образовании и личную креативность:

– Они создают уникальные роботизированные решения, которые отвечают всем актуальным трендам и конкретным задачам реального времени, подробно вникают в исследовательские алгоритмы и анализируют их, идеализируют инженерный рабочий процесс, на что способен редкий взрослый. Казахстан в числе первых в мире, и мы видим, что Digital Nomads берут на себя ответственность за мировую робототехнику.

Каждый главный чемпионат WRO – не только новый уникальный опыт в цифровой действительности, новое личное общение с будущими Нобелевскими лауреатами, новое вдохновение стать лучшей версией себя, но и новое решение относительно будущей профессии. На измирской олимпиаде юные робототехники ста стран доказали себе и миру, что все глобальные стратегии двадцать первого века строятся только на перспективах искусственного интеллекта.

– Робототехника помогает каждому из нас определиться с профессией и уже в школьные годы готовиться к ней. Я, например,планирую заниматься автоматизацией многих производств в нашей стране, думаю, что сегодня именно автоматизация востребована в казахстанской экономике, – признался Ансар Саурбаев, который успешно выступал уже на нескольких WROи пополнил страновую коллекцию историческим серебром.

Вот уже несколько лет «Robotek» в содружестве с казахстанской автомобильной компанией Allur и глобальным «SilkroadHub» ведет масштабную работу по созданию нового поколения отечественной инженерной элиты и по формированию золотого кадрового резерва настоящих профессионалов из числа перспективных юных робототехников, осознанно выбирающих технические специальности. Практически все они представляю страну в составе национальной сборной на самых престижных международных чемпионатах, и каждый раз возвращаются на родину с уникальным багажом новых трендов и планов.

– Каждого участника World Robot Olympiad смело можно назвать амбассадором глобальной инициативы «Digital Nomads», – уверен генеральный директор компании «Robotek» Санжар Шалкарбеков:

– Они уже сегодня подключены к мировомуIT-комьюнити и строят успех Казахстана в цифровой действительности

Место и дата новой встречи самых амбициозных и успешных школьников закреплено в главном календаре World Robot Olympiad – Сингапур, ноябрь 2025 года, время искусственного интеллекта и роботов.