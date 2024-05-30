Казахстанская спортсменка завоевала олимпийскую квоту в триатлоне

Национальная сборная на летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет представлена в триатлоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Olympic.kz

Обладательницей квоты стала Екатерина Шабалина.

Это стало возможным после обновления рейтинга. Позиция казахстанки в топ-листе позволила ей квалифицироваться на Олимпиаду-2024.

Основной задел спортсменка сделала на чемпионате Азии и Азиатских играх, набрав большое количество очков.

Стоит отметить, что Шабалина впервые в карьере выступит на Играх.