Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория

Образование,Медицина
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Это говорит о том, что растение имеет высокий потенциал для укрепления здоровья

Фото: Минпросвещения

Старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби, молодой ученый Айжамал Байсеитова всесторонне изучила свойства цикория и научно доказала его эффективное противодиабетическое действие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Исследование показало, что биологически активные вещества, содержащиеся в цикории, снижают уровень сахара в крови, а также положительно влияют на регуляцию метаболического процесса.

Также было доказано, что они, обладая антиоксидантной активностью, повышают сопротивляемость человеческого организма и его способность противостоять стрессам. Это говорит о том, что растение имеет высокий потенциал для укрепления здоровья.

По словам Айжамал Байсеитовой, в настоящее время в рамках данного научного проекта опубликованы две статьи в международных научных журналах. 

«Наша цель – разработать биологически активные добавки против болезней, часто встречающиеся в организме человека, с помощью растений, обладающих целебными свойствами. В настоящее время мы изучаем фитохимические и фармакологические свойства цикория. На сегодня выявлена его антидиабетическая и антистрессовая активность. В ближайшее время мы планируем изучить влияние на вирусы и бактерии, в том числе против гриппа», – пояснила молодая ученая.

По данному инновационному проекту ученые КазНУ получили патент. В будущем продукты, изготовленные на основе цикория, будут производиться как биологически активные добавки и лечебные чаи и выведены на отечественный рынок.

Айжамал Байсеитова преподает на факультете химии и химической технологии КазНУ имени аль-Фараби. Также работает в Научно-исследовательском центре лекарственных растений при университете. Она получила степень магистра и доктора в Кёнсанском национальном университете в Южной Корее и успешно получила докторскую степень.

 

#Минпросвещения #КазНУ #свойство #ученая #цикорий

Популярное

Все
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
В Минобороны подвели спортивные итоги
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Фигуранта дела о январских беспорядках экстрадировали из Грузии
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Стали известны обладатели стипендии «Болашак» и программы «…
Названы лучшие поликлиники
Для повышения качества первичной помощи
«Аламан» обучает любви

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]