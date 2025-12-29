Это говорит о том, что растение имеет высокий потенциал для укрепления здоровья

Старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби, молодой ученый Айжамал Байсеитова всесторонне изучила свойства цикория и научно доказала его эффективное противодиабетическое действие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Исследование показало, что биологически активные вещества, содержащиеся в цикории, снижают уровень сахара в крови, а также положительно влияют на регуляцию метаболического процесса.

Также было доказано, что они, обладая антиоксидантной активностью, повышают сопротивляемость человеческого организма и его способность противостоять стрессам. Это говорит о том, что растение имеет высокий потенциал для укрепления здоровья.

По словам Айжамал Байсеитовой, в настоящее время в рамках данного научного проекта опубликованы две статьи в международных научных журналах.

«Наша цель – разработать биологически активные добавки против болезней, часто встречающиеся в организме человека, с помощью растений, обладающих целебными свойствами. В настоящее время мы изучаем фитохимические и фармакологические свойства цикория. На сегодня выявлена его антидиабетическая и антистрессовая активность. В ближайшее время мы планируем изучить влияние на вирусы и бактерии, в том числе против гриппа», – пояснила молодая ученая.

По данному инновационному проекту ученые КазНУ получили патент. В будущем продукты, изготовленные на основе цикория, будут производиться как биологически активные добавки и лечебные чаи и выведены на отечественный рынок.

Айжамал Байсеитова преподает на факультете химии и химической технологии КазНУ имени аль-Фараби. Также работает в Научно-исследовательском центре лекарственных растений при университете. Она получила степень магистра и доктора в Кёнсанском национальном университете в Южной Корее и успешно получила докторскую степень.