Казахстанские армейцы победили на чемпионате по рукопашному бою в Беларуси

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов в составе 16 команд.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Первое общекомандное место завоевали казахстанские рукопашники в 11-м открытом чемпионате по армейскому рукопашному бою на призы командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов в составе 16 команд. Бои среди военнослужащих проходили в семи весовых категориях.

"С каждым годом армейский рукопашный бой, являющийся эффективным способом повышения боевой выучки, развития силы, волевых качеств и выносливости военнослужащих, набирает популярность. Успешное выступление на открытом чемпионате по рукопашному бою – яркое тому подтверждение", – сказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны Казахстана – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов.

В чемпионате в своих весовых категориях победили казахстанские спортсмены: сержант Айдын Нуридинов, младший сержант Олжас Ержан и майор Вадим Федосеев.

Лейтенант Арман Ерменбет занял второе место.

По итогам соревнований сборная Вооруженных сил Казахстана завоевала первое общекомандное место, отметили в пресс-службе.

#минобороны #армия #чемпионат #победа #Беларусь #рукопашный бой

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