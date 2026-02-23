Фото: НОК

В Минске завершился международный турнир по борьбе серии Гран-при, посвящённый памяти Александра Медведя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

На этих соревнованиях сборная Казахстана завоевала 14 медалей. В вольной борьбе Едыге Касымбек стал победителем в весовой категории до 125 кг. Нурлан Отегенов (до 79 кг) и Даулет Ергеш (до 86 кг) выиграли серебряные медали.

Бронзовыми призёрами стали Мейиржан Аширов (до 74 кг), Ерасыл Мухтарулы (до 57 кг), Ади Серикулы (до 65 кг), Начын Куулар (до 70 кг), Санжар Досжанов (до 74 кг), Нуркерим Ернияз и Бейбарыс Касымбек (до 92 кг).

Также в женской борьбе национальная команда двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Лаура Ганикызы (до 50 кг) и Алина Ертостик (до 76 кг) заняли вторые места. Ирина Казюлина и Елена Шалыгина, выступавшие в категории до 68 кг, поднялись на третью ступень пьедестала.