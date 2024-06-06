Казахстанские десантники участвуют в учении «Ирбис-2024» в Таджикистане

В двустороннем тактико-специальном учении задействованы военнослужащие вооруженных сил Казахстана и Таджикистана. Маневры разворачиваются в учебном центре «Магоб», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны

По данным ведомства, решение об их проведении учения было принято в апреле текущего года на штабных переговорах, состоявшихся в Душанбе.

На встрече стороны обсудили военно-политическую обстановку, угрозы и вызовы, обусловленные деятельностью террористических и религиозно-экстремистских организаций в Центрально-Азиатском регионе.

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана и подразделения специального назначения принимающей стороны отрабатывают комплекс учебно-боевых задач в условиях горной местности.

Учения проводятся с целью совершенствования полевой выучки подразделений, получения командирами практики управления ими при выполнении специальных мероприятий в горной местности, а также обмена опытом между подразделениями Казахстана и Таджикистана.

Они продлятся до 9 июня текущего года.