Казахстанские дети смогут напрямую жаловаться в Комитет ООН по правам ребенка

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, его целью является ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.
Факультативный протокол является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал 8 июня 1994 года.
В соответствии с протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка. Комитет, в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам.
«Подписание данного документа вновь подтверждает приверженность Казахстана обеспечению прав ребенка и расширение механизмов правовой защиты детей. Ратифицируемый протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами республики. Присоединение Казахстана к протоколу будет способствовать повышению уровня защиты прав ребенка», – говорится в заключении к документу.